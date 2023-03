Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen sont arrivés au Japon avec la ferme intention de monter sur leur premier podium à des Championnats du monde de patinage artistique. Ils ont entamé leur parcours avec une cinquième place en danse rythmique, vendredi, devant une foule comblée à la Super Arena de Saitama.

Sportcom

Les champions canadiens en titre ont dansé avec vivacité et accéléré le rythme du début à la fin. Acclamés par les nombreux partisans, ils ont obtenu une note de 85,59 pour boucler le top 5 de la journée.

« On a eu beaucoup de plaisir, a reconnu Nikolaj Sorensen. C’est pour cet évènement qu’on a travaillé toute l’année et d’être en mesure de livrer une solide performance ici, à la dernière compétition de la saison. On ne peut pas demander mieux. »

Fournier-Beaudry et Sorensen avaient remporté le Grand Prix du Japon, plus tôt cette saison, en plus de décrocher l’argent à celui de France.

Des résultats qui leur permettent d’aspirer à une première médaille à des Championnats du monde, eux qui en sont à une huitième participation. L’an dernier, ils s’étaient classés neuvièmes.

Avec encore le programme libre à être disputé samedi, ils sont présentement à 1,75 point de la troisième place occupée par leurs compatriotes Piper Gilles et Paul Poirier (87,34).

« On est très reconnaissants d’être ici. Quand on est entrés dans l’aréna… wow ! C’est une chance de pouvoir créer cette connexion avec le public. On a eu beaucoup de plaisir et on est contents de la manière dont nous avons patiné », a raconté Laurence Fournier-Beaudry.

« Le principal objectif est toujours de patiner à la hauteur de nos capacités et d’être satisfaits de notre routine. C’est ce qu’on a fait aujourd’hui. Peu importe ce qui arrive ensuite, c’est hors de notre contrôle », a ajouté Sorensen.

Les Américains Madison Chock et Evan Bates ont pris la tête du classement grâce à leurs 91,94 points. Charlene Guignard et Marco Fabbri, de l’Italie, ont terminé deuxièmes (88,21).

La conclusion de la danse sur glace aura lieu samedi.