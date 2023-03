PHOTO HIRO KOMAE, ASSOCIATED PRESS

(Saitama) La Japonaise Kaori Sakamoto a tremblé au cours de son programme libre, mais a tout de même été sacrée championne du monde de patinage artistique pour la deuxième année consécutive, vendredi devant son public de Saitama.

Agence France-Presse

Déjà en tête après le programme court, la patineuse de 22 ans a devancé avec un total de 224,61 points la prometteuse Coréenne Lee Hae-in, 17 ans (220,94 points).

La troisième place est revenue à la Belge Loena Hendrickx, vice-championne du monde en titre, créditée de 210,42 points.

Sakamoto, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Pékin l’an dernier, devient ainsi la première femme à conserver son titre depuis la Russe Evgenia Medvedeva en 2017.

« Cela faisait longtemps que je n’avais pas pu entendre les fans japonais me soutenir et j’ai vraiment ressenti leur soutien », a-t-elle déclaré. « Cela m’a un peu stressée au début, mais j’ai réussi à transformer ça en force et cela m’a poussée. »

Vêtue d’une combinaison rouge, la jeune femme a fondu en larmes dès la fin de sa prestation sur le titre « Elastic Heart » de Sia.

A mi-programme, une petite erreur sur le flip d’une combinaison de sauts a bien failli lui faire perdre ses moyens, a-t-elle reconnu.

« Cela m’a fait me demander pourquoi je m’embête à m’entraîner, mais j’ai réussi à me remettre dedans. J’étais contente d’avoir une avance aussi confortable après le programme court », a-t-elle admis.

Elle a de nouveau éclaté en sanglots lorsque sa victoire a été confirmée par les juges puis s’est remise de ses émotions pour remercier les spectateurs nippons.

Pour la deuxième année de suite, la compétition se déroulait sans la présence des patineuses russes, exclues en raison de la guerre en Ukraine.

Chock et Bates prennent les devants

Sakamoto offre un deuxième titre au Japon dans ces Mondiaux à domicile, après la victoire jeudi de Riku Miura et Ryuichi Kihara dans l’épreuve de couples.

Samedi, Shoma Uno, en tête après le programme court de la catégorie masculine, tentera d’offrir une troisième médaille d’or au pays hôte.

Plus tôt dans la journée, les Américains Madison Chock et Evan Bates avaient imposé leur style pour terminer en première position du programme rythmique de danse sur glace, en l’absence des champions olympiques français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.

Avec 91,94 points, l’expérimenté duo a devancé ses rivaux nord-américains, les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier, également favoris, relégués à la troisième place avec 87,34 points.

« C’est vraiment la place qu’on espérait aujourd’hui, mais je pense que nous retiendrons la manière avec laquelle nous avons patiné et géré ce moment », s’est réjoui Evan Bates.

Les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri, champions d’Europe en titre, se sont intercalés à la deuxième place du classement provisoire avec 88,21 points, avant le programme libre samedi.