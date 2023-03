La progression s’est poursuivie pour Audrey McManiman à la Coupe du monde de snowboard cross de Sierra Nevada, en Espagne. Après avoir terminé septième aux Championnats du monde, puis cinquième samedi, l’athlète de Saint-Ambroise-de-Kildare a atteint la grande finale dimanche où elle a pris le quatrième rang.

Sportcom

Lors de la course ultime, McManiman est sortie rapidement des portillons de départ, mais s’est ensuite retrouvée derrière toutes ses adversaires. La Québécoise a senti l’occasion d’effectuer un dépassement aux dépens de la Française Chloé Trespeuch quelques instants plus tard.

L’ouverture s’est refermée rapidement et McManiman a été déséquilibrée presque au même moment, ce qui a mis fin à ses espoirs de médailles.

« J’ai eu un bon départ, mais je me suis laissée aller dans les bosses avant le deuxième virage. La planche de Chloé est venue accrocher le nez de la mienne et j’ai dérapé. C’était malheureux de finir comme ça. Je suis vraiment contente de mon résultat, mais j’ai un petit pincement au cœur d’avoir raté le podium », a expliqué McManiman.

La planchiste de 28 ans avait démontré toute sa combativité en quart de finale. Alors positionnée au troisième rang pendant un bon moment, elle a profité de la dernière ligne droite pour exploser et venir ravir la deuxième place à la Française Léa Casta.

Le manège s’est répété en demi-finale où McManiman est venu jouer le même tour à l’Allemande Jana Fischer tout juste avant la ligne d’arrivée afin d’obtenir son billet pour la grande finale.

« Il y a eu une chute devant moi dans le deuxième virage que j’ai réussi à éviter, puis, dans le dernier virage, il y a eu un accrochage avec Jana et elle a voulu faire un protêt à cause du contact. Finalement, il n’y avait rien d’illégal dans ce que j’ai fait. J’ai travaillé fort pour aller chercher ma place en finale », a ajouté McManiman.

Vainqueure la veille, la Britannique Charlotte Bankes a réussi le doublé à Sierra Nevada, allant chercher une deuxième médaille d’or. Elle a été accompagnée sur le podium par les Françaises Trespeuch et Manon Petit Lenoir.

«Une journée ordinaire» pour Eliot Grondin

Du côté masculin, après avoir été en plein contrôle de sa ronde de huitième de finale, les choses se sont compliquées pour Eliot Grondin en quarts de finale. Il a été sans réponse devant les poussées du Français Merlin Surget et du Suisse Kalle Koblet et sa journée de travail a pris fin plus tôt qu’il l’aurait souhaité.

« Ç’a été une journée ordinaire. J’étais à l’avant en huitième de finale du départ jusqu’à l’arrivée. Par contre, en quart de finale, j’étais dans le mix, mais je n’arrivais juste pas à dépasser. Je n’avais pas de glisse vraiment. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé. C’est assez décevant », a mentionné Grondin.

Koblet a poursuivi sa cavale jusqu’à la médaille d’or alors qu’il a devancé l’Espagnol Lucas Eguibar et le Français Loan Bozzolo en grande finale.

De son côté, Tristan Bell n’a pas été en mesure de franchir les qualifications.

L’action reprendra dès mercredi pour les spécialistes du snowboard cross avec la présentation de la Coupe du monde de Veysonnaz, en Suisse.