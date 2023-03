La petite finale en snowboard cross, aussi appelée « finale de consolation », était plutôt synonyme de satisfaction pour Audrey McManiman et Eliot Grondin qui ont tous les deux remporté ces courses et fini cinquièmes, samedi, à la Coupe du monde Sierre Nevada, en Espagne.

Sportcom

McManiman l’était parce qu’elle s’est battue jusqu’à la fin pour arracher la victoire et Grondin parce qu’il a franchi la ronde des quarts de finale pour une première fois depuis longtemps en Coupe du monde.

Dans cette journée marquée par les températures chaudes qui ont affecté les conditions de neige du parcours, McManiman, 28 ans, était fière de sa dernière descente du jour.

« J’ai joué le tout pour le tout, mais j’ai manqué un peu mon départ. Je me suis battue tout au long de la descente dans le groupe avec les filles et à la toute dernière seconde, je suis passée de troisième à première. J’ai poussé ma planche le plus que j’ai pu et j’ai gagné par environ deux pouces. C’était donc vraiment excitant comme dernière descente ! »

La planchiste de Saint-Ambroise-de-Kildare ne cesse de progresser depuis son retour à la compétition à la suite d’une commotion cérébrale. Septième aux Championnats du monde au début du mois, elle sent que les astres sont alignés pour qu’elle soit au sommet de sa forme aux finales du circuit qui auront lieu au mont Sainte-Anne, du 24 au 26 mars.

« C’est mon but ! Mes planches glissent super bien, je suis capable de générer beaucoup de vitesse et il faut juste que je réduise mes erreurs. […] Si je les réduis, je serai en grande finale, je n’ai aucun doute ! »

En demi-finale, la Québécoise était deuxième derrière la Britannique et future gagnante du jour, Charlotte Bankes, dans le deuxième virage. Au virage suivant, la vétérane américaine Lindsey Jacobellis a dépassé McManiman pour ainsi la priver d’une place en grande finale.

L’argent est allé à la Française Chloé Trespeuch et le bronze à Jacobellis.

Grondin retrouve ses marques

Comme McManiman c’est au deuxième virage de sa descente de demi-finale que le sort d’Eliot Grondin s’est joué.

« Deux gars sont arrivés à côté de moi et nous étions donc trois de large pour entrer dans le virage #2 qui était déjà assez serré. J’ai vraiment essayé de prendre l’intérieur et je m’attendais à ce que ce soit plus mou, alors j’ai perdu un peu l’équilibre », a soutenu le planchiste de Sainte-Marie-de-Beauce en visioconférence.

Le double médaillé olympique a ajouté avoir été presque soulagé d’avoir été dépassé, sinon, il aurait probablement percuté les deux compétiteurs.

« J’avais de bonnes chances pour avancer en grande finale, mais en même temps, je suis quand même super content de ma cinquième place et j’ai gagné ma petite finale du départ jusqu’à la fin. […] Un podium aurait été cool, mais il y a une autre course demain et finir la journée avec une victoire, c’est très satisfaisant. »

Il s’agissait de la première fois que Grondin passait la ronde des quarts de finale d’une Coupe du monde depuis sa troisième place obtenue à l’étape des Deux Alpes, en France, en décembre

« Une cinquième place comme ça, c’est sûr que ça fait du bien, surtout après une saison comme celle que j’ai connue. La bonne nouvelle, c’est qu’il reste quatre Coupes du monde et j’ai encore du bon pour terminer en force. »

Tristan Bell, de Gatineau, s’est classé 17e de l’épreuve qui a vu l’Espagnol Lucas Qguibar être couronné devant les Italiens Omar Visintin et Lorenzo Sommariva.

Une autre Coupe du monde sera disputée au même endroit dimanche.