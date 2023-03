La porte était grande ouverte pour qu’Hannah Schmidt participe à une deuxième finale de Coupe du monde de ski cross cette saison. Malheureusement pour elle, la porte s’est refermée au dernier instant dans son parcours de demi-finale à la Coupe du monde de Veysonnaz, dimanche, en Suisse.

mathieu laberge Sportcom

L’athlète de Mont-Tremblant a conclu sa journée au septième rang après s’être classée troisième de la petite finale.

En grande finale, la Canadienne Tiana Gairns a pris le troisième rang tout juste devant sa compatriote Marielle Thompson. L’or est allé à la Suisse Fanny Smith et l’argent à la Française Jade Grillet-Aubert.

Dans une demi-finale toute canadienne, Schmidt a pris les commandes de la course dès sa sortie du portillon de départ. L’athlète de 28 ans s’est forgé une avance de 5 mètres à la mi-parcours, mais c’est dans le dernier droit où elle a perdu sa vitesse dans les rouleaux et elle a été devancée par Thompson et Gairns.

Schmidt n’était tout de même pas abattue lorsqu’elle a livré ses impressions d’après course à Sportcom.

« Honnêtement, c’était une de mes meilleures descentes aujourd’hui [dimanche]. Après le dernier virage, celles qui étaient derrière étaient protégées du vent et quant à moi, j’ai fait une erreur [en passant mal les rouleaux] », a commenté celle qui avait été médaillée d’argent à la deuxième Coupe du monde de Val Thorens, en France, en décembre.

« Je suis quand même contente de ma journée, car j’ai eu de petites blessures au cours des dernières semaines, alors de skier avec confiance, ça fait du bien ! »

Prendre part à une demi-finale en compagnie de trois partenaires d’entraînement avait un cachet spécial a noté la skieuse originaire d’Ottawa.

« C’est presque plus confortable de skier avec des coéquipières, mais c’est aussi stressant, car on ne veut pas provoquer de chutes. Nous sommes quand même plus compétitives qu’à l’entraînement. »

Jared Schmidt, le frère d’Hannah, s’est classé 17e de l’épreuve masculine après s’être arrêté en huitièmes de finale. Le Canadien Reece Howden a conclu au troisième rang derrière le Suédois David Mobaerg et le Japonais Ryo Sugai.

Le circuit de la Coupe du monde de ski cross se déplacera à la station ontarienne de Craigleith pour la dernière étape de la saison qui se mettra en branle à compter de jeudi.