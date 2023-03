Lyne-Marie Bilodeau a conclu sa saison internationale comme elle l’avait commencée : avec le sourire au visage et, surtout, avec le sentiment du devoir accompli. En action à la Coupe du monde de ski paranordique de Soldier Hollow, en Utah, la Sherbrookoise s’est classée quatrième jeudi au terme d’une éprouvante course de 20 km style libre en position assise.

Sportcom

« C’était très exigeant, mais l’athlète de longue distance en moi et mes nombreuses années de triathlon m’ont aidée aujourd’hui (jeudi) ! » s’est exclamée Bilodeau dans sa bonne humeur habituelle en entrevue avec Sportcom.

Au bout du compte, la Paralympienne des Jeux de Pékin a franchi la distance en 1 h 25 min 10,5 s pour aboutir en quatrième place de cette épreuve remportée par l’Américaine et quadruple médaillée paralympique Kendall Gretsch (1 h 6 min 18,4 s). Cette dernière a été suivie à l’arrivée par l’Allemande Anja Wicker (1 h 9 min 19,6 s) et de sa compatriote des États-Unis Erin Martin (1 h 21 min 28,4 s).

« C’était la première fois de ma carrière en Coupe du monde que je participais à cette épreuve et je suis contente de l’avoir complétée, a poursuivi Bilodeau. Ce n’était pas facile et j’ai dû puiser dans mes énergies, mais ça finit ma saison internationale sur une bonne note ! »

L’athlète de 21 ans avait également pris part au sprint de 800 mètres, de même qu’au 5 kilomètres style libre plus tôt à cet évènement, terminant cinquième lors des deux sorties dominées par Gretsch. Si elle s’est avouée « un peu surprise » de finir aussi près du podium, particulièrement au sprint, Bilodeau n’a pas manqué l’occasion de démontrer sa progression sur les pistes américaines dans la dernière semaine.

« Je ne pensais pas me qualifier pour la finale au sprint, alors j’ai pris ça à mon avantage et c’était vraiment le fun ! Ensuite, j’ai fait la meilleure course que je pouvais faire sur 5 kilomètres et je ne peux pas être plus satisfaite que ça. J’étais contente de voir que je m’améliore et que je me rapproche toujours des meilleures », a analysé celle qui avait remporté deux médailles de bronze à Vuokatti, en lever de rideau du calendrier des Coupes du monde.

Avant de ranger sa luge pour profiter d’un repos bien mérité, Lyne-Marie Bilodeau participera à deux courses des Championnats canadiens, qui se dérouleront du 11 au 17 mars, à Thunder Bay, en Ontario. Puis, elle reviendra au Québec pour y rejoindre les membres de sa famille, avec qui elle ira passer un mois au Portugal.

Elle souhaite « décrocher au maximum » afin de revenir en pleine forme pour établir la planification annuelle en mai. Et, même si la prochaine saison est encore bien loin, Bilodeau persiste et signe : elle sera de retour encore plus forte sur les parcours de ski paranordique.

« Je vise toujours à long terme et je veux continuer sur ma bonne lancée. Techniquement, je sais que j’en ai encore beaucoup à apprendre et, physiquement, je vais devoir gagner en masse musculaire. Dans tous les cas, je continue d’apprendre avec les meilleures et ma confiance est toujours plus grande, alors c’est très bon signe pour la suite », a-t-elle conclu.