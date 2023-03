(Heerenveen) Les deux trios de sprint du Canada ont mérité l’or aux Championnats mondiaux de patinage de vitesse longue piste, jeudi.

La Presse Canadienne

Laurent Dubreuil de Lévis, Antoine Gélinas-Beaulieu de Sherbrooke et Christopher Fiola de Montréal ont ainsi accédé au sommet du podium.

Ils ont battu de 41 centièmes de seconde les Néerlandais, et de 54 centièmes de seconde les Norvégiens.

Troisième après le premier tour, Gélinas-Beaulieu a accéléré le rythme, y allant d’un formidable tour en solo pour assurer l’or aux siens.

« La performance était exceptionnelle. C’est un beau sentiment de voir tes coéquipiers se donner corps et âme un après l’autre pour finalement te laisser la place, a dit Gélinas-Beaulieu. Être champions du monde est encore plus le fun parce que je peux le partager avec d’autres. C’est une course dont on va se rappeler pour le reste de nos vies. »

Les championnats mondiaux se poursuivront jusqu’à dimanche.

« Ç’a été toute une course (jeudi). C’est vraiment mission accomplie, a mentionné Dubreuil. Oui pour moi, ça met parfaitement la table pour les courses qui restent, mais c’est (aussi) un accomplissement en soi. »

PHOTO PIROSCHKA VAN DE WOUW, REUTERS Brooklyn McDougall, Carolina Hiller et Ivanie Blondin

Peu avant, Ivanie Blondie (Ottawa), Carolina Hiller (Prince George) et Brooklyn McDougall (Calgary) avaient triomphé par 29 centièmes de seconde aux dépens des Américaines.

Le podium féminin a été complété par la Chine, à 1 : 57 des gagnantes.

Les Canadiennes ont pris les commandes suite au premier des trois tours, gardant ensuite le cap.

« Devenir championne du monde avec Carolina et Ivanie est incroyablement spécial, a dit McDougall. Nous avons été si constantes pendant toute la saison, terminant deuxièmes à chaque Coupe du monde. (Obtenir) l’or aux Championnats du monde était parfait ! Je n’oublierai jamais ce sentiment avec ces filles. »

Avec cette victoire, les patineuses ajoutaient aux trois médailles d’argent de la Coupe du monde, raflées plus tôt cette saison.

Il s’agit du deuxième podium du Canada au sprint féminin par équipes des Mondiaux, après la médaille d’argent décrochée en 2019.

PHOTO PETER DEJONG, ASSOCIATED PRESS La Québécoise Valérie Maltais (à gauche) était jumelée à la Norvégienne Ragne Wiklund.

Plus tôt jeudi, Valérie Maltais a terminé cinquième au 3000 m, réalisant son meilleur classement en carrière dans cette distance.

Maltais, de La Baie, a complété la distance en trois minutes et 59,88 secondes.

La Québécoise de 32 ans avait déjà signé un temps de 3 : 59,22 sur 3000 m, mais celui-ci avait été réalisé en altitude — ce qui avantage les patineurs —, à Salt Lake City.

La Norvégienne Ragne Wiklund a triomphé en 3 : 56,86. Elle a devancé la favorite locale, la Néerlandaise Irene Schouten, par 0,54 seconde, tandis que la Tchèque Martina Sablikova a complété le podium à 1,49.

Blondin et Isabelle Widemann (Ottawa) ont fini sixième et neuvième, respectivement.

Du côté des hommes, le Néerlandais Patrick Roest a remporté le 5000 m en 6 : 08,94.

L’Italien Davide Ghiotto a suivi en deuxième place à 2,18 secondes, devant le Belge Bart Swings, à 4,12.

Graeme Fish, de Moose Jaw, en Saskatchewan, a signé une 13e place, à 17,23 secondes de Roest.

Ses compatriotes Jordan Belchos et Ted-Jan Bloemen ont abouti aux 17e et 18e échelons, dans l’ordre. Ils sont originaires de Scarborough et Calgary.