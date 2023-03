Olivier Léveillé, Graham Ritchie, Antoine Cyr et Xavier McKeever

« On a clairement surpassé tous nos objectifs »

Antoine Cyr et Olivier Léveillé ont fait équipe avec Graham Ritchie et Xavier McKeever vendredi au relais 4 x 10 kilomètres des Championnats du monde de ski de fond de Planica, en Slovénie. Un travail acharné de chacun des membres de l’équipe canadienne leur aura permis de conclure la compétition au cinquième rang, une performance inattendue, mais grandement appréciée.

Sportcom

« C’est incroyable ! On a clairement surpassé tous nos objectifs. On est une jeune équipe qui est encore là pour apprendre, et finir cinquièmes aux Championnats du monde, c’est une très belle réussite pour nous aujourd’hui », a déclaré Olivier Léveillé d’entrée de jeu.

C’est l’Albertain de 19 ans Xavier McKeever qui avait le mandat de prendre le départ pour les Canadiens en début de journée. Après avoir vu le Norvégien Hans Christer Holund s’échapper en solo, McKeever est resté calme et a été en mesure de demeurer dans le peloton avec, entre autres, les fondeurs finlandais, français et suisses.

Antoine Cyr prenait le relais par la suite, il a poursuivi sur la lancée de son coéquipier pour conclure les 10 kilomètres en 24 min 53 s,7 s et propulser la troupe canadienne dans le top 5 à la mi-course.

« Xavier et Antoine ont fait un travail colossal pour rester dans le groupe de tête. Il y a souvent des cassures dans les premiers relais, mais mes coéquipiers ont vraiment été excellents pour nous offrir un bon positionnement en fin de course », s’est réjoui Léveillé.

Le spécialiste du sprint Graham Ritchie était le troisième relayeur du Canada et il a clairement élevé son jeu d’un cran lors de son passage sur le difficile parcours de Planica. L’Ontarien a filé à toute allure et a donné le relais à Olivier Léveillé au troisième rang.

Alors entouré des meilleurs skieurs de la planète, dont l’Allemand Friedrich Moch et le Suédois Calle Halfvarsson, Léveillé a su tirer son épingle du jeu. Il a d’ailleurs été en mesure de devancer Halfvarsson dans la dernière section du parcours pour permettre au Canada de terminer dans le top 5.

« C’était incroyable de voir mes coéquipiers aussi bien faire, mais j’avoue que j’ai ressenti beaucoup de pression au moment de m’élancer, je ne voulais pas décevoir personne. On avait décidé la veille que j’allais être le dernier à prendre le départ et je pense que ç’a été une bonne idée. Je me sentais super bien, j’ai skié intelligemment et je suis vraiment content d’avoir pu participer à cette réussite pour notre équipe », a analysé Léveillé.

« Tout le monde y allait à fond dans la dernière ligne droite. Le Suédois était devant moi, mais je sentais qu’il se fatiguait plus rapidement. J’ai tout fait pour le rattraper et je ne lui ai laissé aucune chance, j’ai tenu bon jusqu’à l’arrivée. »

Il s’agit d’ailleurs du meilleur résultat du Canada au relais 4 x 10 kilomètres aux Championnats du monde depuis 2009 alors qu’Alex Harvey et ses coéquipiers Devon Kershaw, George Gray et Ivan Babikov avaient eux aussi terminé cinquièmes à Liberec, en République tchèque.

Après avoir rapidement pris les devants en début de course, les Norvégiens n’ont plus jamais regardé derrière, filant vers la médaille d’or. Ils ont été accompagnés sur le podium par les Finlandais (+46,9 secondes) et par les Allemands (+59,8 secondes).

Les Championnats du monde de ski de fond se concluront dimanche avec la présentation du 50 kilomètres en style classique. Cyr et Léveillé devraient tous les deux êtres au départ de cette imposante épreuve.

« Je vais devoir profiter de la journée de congé de samedi pour me préparer au maximum. Un 50 kilomètres, c’est très exigeant, je ne me fixe pas d’objectif précis, mais j’y vais pour avoir du plaisir et conclure les mondiaux en beauté », a ajouté Léveillé.