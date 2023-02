Frédérique Turgeon a connu des ennuis avec son équipement non pas une, mais bien deux fois à la Coupe du monde de ski para-alpin de Kitzbühel, en Autriche, où des épreuves de slalom étaient présentées lundi et mardi.

Sportcom

La Québécoise avait le podium dans sa mire à ces deux sorties dans son style de prédilection, mais le sort en a décidé autrement. Après une bonne première descente lundi, Turgeon souhaitait être encore plus agressive à la seconde occasion et elle n’a pas manqué de le faire.

Son élan a cependant été stoppé un peu après la mi-parcours, quand un contact avec une porte a brisé la barre de protection située à l’avant de son casque. Déterminée à poursuivre jusqu’à la ligne d’arrivée pour obtenir un classement, la Paralympienne des Jeux de Pyeongchang a dû jouer de prudence pour le reste de sa descente. Son temps cumulatif de 2 min 4,33 s lui a finalement procuré la quatrième place du classement général en catégorie debout.

« J’ai eu la porte en plein visage et j’en ai perdu ma barre ! C’est très rare que ça arrive et c’est la première fois que je vivais ça en compétition. Tant qu’à y être, j’ai décidé de continuer quand même en évitant les contacts avec les portes restantes », a-t-elle expliqué en entrevue avec Sportcom.

« Ma précaution sur la piste m’a coûté beaucoup de temps, mais j’ai quand même réussi à finir quatrième ! Ça m’a fascinée et je savais que sans ce problème, j’avais un podium. »

C’était donc partie remise 24 heures plus tard pour Turgeon. La skieuse de Candiac n’était toutefois pas au bout de ses peines. Elle a été contrainte à l’abandon en première manche, encore en raison d’un contact avec une porte qui lui a cette fois fait perdre un stabilisateur.

« Je voulais oser pour amener plus d’agressivité pendant la course et j’ai bien réussi à le faire en haut de parcours. Malheureusement, j’ai perdu mon stabilo et je n’ai pas pu continuer. C’est un accessoire essentiel, je ne peux absolument pas skier sans ça, alors je suis sortie du parcours. C’est dommage, mais je suis quand même très fière de ma compétition en général. Des malchances, ça arrive ! »

Dans un scénario identique à celui de lundi, la Suédoise Ebba Aarsjoe l’a emporté en fermeture de l’évènement, devançant dans l’ordre l’Allemande Anna-Maria Rieder et la Française Aurélie Richard.

L’étape de Kitzbühel étant maintenant terminée, le circuit de la Coupe du monde se transportera à Sella Nevea, en Italie, en vue des épreuves de descente et de super-G prévues la semaine prochaine.

Au plus fort de la lutte pour l’obtention du globe de cristal en descente, Frédérique Turgeon assure qu’elle sera prête pour l’occasion et qu’il y aura de la place dans ses valises pour rapatrier le trophée tant convoité, si tout se passe bien.

« J’ai hâte ! C’est drôle, parce que je n’ai pas la stature d’une fille de vitesse, mais je m’améliore constamment. J’aime vraiment ça et, dernièrement, ça m’apporte beaucoup d’adrénaline. Le globe de cristal est accessible et il me reste deux courses, donc ce sera à 110 % pour rapporter le globe à la maison », a conclu la médaillée d’or et d’argent de la Coupe du monde de Saalbach, au début février.