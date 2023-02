Après deux reports aux Championnats du monde de ski acrobatique, les spécialistes du ski cross ont pu courser dimanche en Géorgie. Le Québécois Jared Schmidt a été gêné par une chute survenue devant lui en début de journée et a conclu au 17e rang.

Sportcom

Schmidt avait obtenu le 17e temps des qualifications vendredi à Bakouriani et il s’est incliné aux huitièmes de finale dimanche. L’Autrichien Mathias Graf et le Français Morgan Barfety Guipponi ont chuté, ce qui a forcé le Québécois à dévier de sa trajectoire et manquer une porte. Seul le Suédois et futur médaillé de bronze Erik Mobaerg a rallié la ligne d’arrivée dans cette vague.

« Je me suis trouvé dans une situation difficile où j’ai dû sortir pour les éviter. Je suis déçu de ne pas être allé plus loin aujourd’hui, mais je skie vite et j’ai hâte de participer aux prochaines courses de la Coupe du monde », a mentionné Schmidt à Sportcom.

L’Italien Simone Deromedis est devenu champion du monde en devançant l’Allemand Florian Wilmsmann en finale. Il devient ainsi le premier représentant de l’Italie à monter sur un podium des Mondiaux en ski cross. Les Canadiens Reece Howden, Kevin Drury et Brady Leman ont fini 4e, 5e et 7e.

Jared Schmidt en était à sa première participation aux Championnats du monde de ski cross.

De son côté, sa sœur Hannah n’a pas été en mesure de se qualifier pour les finales à Bakouriani, tout comme ses coéquipières Courtney Hoffos et Tiana Gairns. Schmidt a terminé au 19e rang de la compétition, qui s’avérait être ses deuxièmes Mondiaux.

Elle avait conclu en 10e place en 2021, à Idre Fjäll, en Suède.

Sans surprise, la Suédoise Sandra Naeslund a remporté la médaille d’or dimanche. Katrin Ofner, de l’Autriche, ainsi que Fanny Smith, de la Suisse, ont suivi sur le podium.

Seule Canadienne qualifiée pour les rondes éliminatoires, Marielle Thompson a atteint la super finale et a terminé quatrième.

Thompson a ensuite représenté le Canada à l’épreuve par équipe mixte en compagnie de Reece Howden. Ils ont décroché la médaille d’argent derrière les Suédois David Mobaerg et Sandra Naeslund. Les Italiens Federico Tomasoni et Jole Galli ont reçu la médaille de bronze.