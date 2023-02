Les quatrièmes places ont souvent un goût amer, surtout à des Championnats du monde. Celle signée par Antoine Cyr et Graham Ritchie dimanche au sprint libre par équipe ne fait pas exception, quoiqu’elle présente bien des traits comparables à ceux d’une victoire.

luc turgeon Sportcom

Le duo a conclu les six tours de 1,4 kilomètre en 17 min 51,09 s à Planica, en Slovénie, à un peu plus de six secondes des Français et d’une médaille de bronze. Les Norvégiens Paal Golberg et Johannes Hoesflot Klaebo ont remporté l’or devant les Italiens Francesco De Fabiani et Federico Pellegrino (+2,48 secondes).

« C’est vraiment une superbe performance et je suis extrêmement content ! Cela dit, je mentirais si je disais qu’il n’y a pas de déception du tout », a spécifié Antoine Cyr en entrevue avec Sportcom.

La paire canadienne avait terminé septième de cette épreuve aux Championnats du monde de 2021, puis cinquième aux Jeux olympiques de Pékin.

Comme à l’habitude, le Gatinois a été le premier à s’élancer dimanche. Son seul objectif était de bien positionner son coéquipier ontarien avant chaque échange afin qu’il puisse conserver son énergie jusqu’à la fin.

La stratégie semble avoir payé. Neuvièmes au deuxième relais, ils ont réussi à remonter tranquillement au classement et à lutter pour la cinquième place à la mi-parcours. Au dernier tour, Ritchie a rattrapé son opposant suédois pour s’emparer de la quatrième place.

Notre tactique a super bien fonctionné. On a un bon plan de match et j’aime croire que j’ai fait un bon travail. C’est fantastique comme performance ! Quatrièmes, on passe proche d’une médaille et ça s’en va vers le haut. Dans le futur, on peut commencer à y penser et c’est très encourageant. Antoine Cyr

Ce résultat a redonné le sourire à Antoine Cyr, lui qui a connu des débuts difficiles aux Championnats du monde de ski de fond, les deuxièmes de sa carrière chez les seniors. Un rhume et une infection pulmonaire ont grandement affecté sa préparation. Il a ensuite pris le 38e rang du sprint classique mercredi. Au skiathlon présenté deux jours plus tard, il a chuté et a brisé son équipement avant de devoir se retirer de la course, à son grand regret.

Il espérait se reprendre et faire oublier ses dernières présences sur la piste, alors la motivation ne manquait pas sur la ligne de départ du sprint par équipe. Elle est encore plus grande après être passé à six secondes d’un podium aux mondiaux.

« En ski de fond, les miracles n’existent pas. Je ne veux pas parler pour Graham, mais personnellement, je pense qu’il m’en manquait un peu pour être à la hauteur d’un podium. On va viser plus haut qu’une quatrième place les prochaines fois, c’est sûr à 100 %. Ça nous donne beaucoup de confiance et c’est plus qu’encourageant pour la suite. »

Chez les femmes, Liliane Gagnon a uni ses forces à celles de Dahria Betty au sprint par équipe et elles se sont classées 12es (+1 minute 25,55 secondes). Huitièmes pendant un certain temps, elles sont finalement sorties du top 10 à la deuxième moitié du parcours.

Les Suédoises Emma Ribom et Jonna Sundling ont été couronnées championnes du monde en devançant les Norvégiennes (+2,42 secondes) et les Américaines (+5,33 secondes).

Les Championnats du monde reprendront mardi en Slovénie, où Gagnon, Katherine Stewart-Jones et Olivia Bouffard-Nesbitt seront du 10 km libre en départ individuel.