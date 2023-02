Les trois Québécois inscrits au sprint classique des Championnats du monde de ski de fond n’ont pas été en mesure de franchir la ronde des qualifications, jeudi, à Planica, en Slovénie. Olivia Bouffard-Nesbitt et Liliane Gagnon se sont respectivement classées 38e et 47e, tandis que chez les hommes, Antoine Cyr a pris le 38e rang. Les 30 plus rapides des qualifications accédaient aux tableaux éliminatoires.

Sportcom

L’Ontarien Graham Ritchie a été le seul représentant du pays à atteindre les quarts de finale. Il a terminé quatrième de sa ronde, bon pour le 20e rang au classement final.

Olivia Bouffard-Nesbitt avait des attentes modérées avant ce premier départ aux mondiaux et c’est pourquoi elle a des sentiments partagés à savoir qu’elle a raté le couperet des qualifiées par 3,17 secondes. La raison de ces attentes à la baisse est que sa préparation a été ralentie ces dernières semaines.

« Les deux derniers mois ont été difficiles pour moi à l’entraînement, car j’avais beaucoup de fatigue. Je me sens donc un peu rouillée. D’un côté, je suis déçue d’avoir raté les vagues éliminatoires, mais de l’autre, ça pourrait être pire. Je suis quand même contente d’avoir été au départ et d’avoir skié de façon correcte », a soutenu la fondeuse de Morin-Heights.

« Mon énergie est revenue, mais ce qui me manque, c’est ma forme. Je suis en santé, mais il me manque du cardio. J’ai confiance dans ma technique et j’ai changé mes attentes de résultats. »

La Suède a balayé le podium féminin grâce aux prestations de Jonna Sundling, Emma Ribom et Maja Dahlqvist. La Yukonnaise Dahria Beatty a été la meilleure Canadienne avec sa 35e place.

Au sprint de Davos, en décembre, l’Olympienne avait atteint la ronde des quarts pour une première fois en Coupe du monde. Cette course marquait la fin d’un bloc de quatre Coupes du monde consécutives, une autre première en carrière pour elle. Une fois qu’elle est revenue à la maison, sa motivation pour en faire plus à l’entraînement était à la hausse et c’est ce qui a été la porte d’entrée vers cet épisode de fatigue.

« Je n’ai pas pris assez de temps pour me reposer à Noël. […] À l’avenir, après n’importe quelle série de courses, je vais me reposer jusqu’à ce que je me sente vraiment prête à reprendre l’entraînement. »

L’horaire de course de la Québécoise aux mondiaux sera défini si elle participe au sprint par équipe ou au relais.

Chez les hommes, le Norvégien et double champion olympique de la spécialité, Johannes Hoesflot Klaebo, a aisément remporté la finale et du même coup son troisième titre mondial consécutif au sprint devant son compatriote Paal Goldberg. Le Français Jules Chappaz a complété le podium.

Le skiathlon masculin sera présenté vendredi. Antoine Cyr et Olivier Léveillé seront au départ avec leurs compatriotes Russell Kennedy et Xavier McKeever. Le skiathlon féminin se tiendra samedi.