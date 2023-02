Mondiaux de ski de fond

Une 38e place « correcte » pour Olivia Bouffard-Nesbitt au sprint

Les trois Québécois inscrits au sprint classique des Championnats du monde de ski de fond n’ont pas été en mesure de franchir la ronde des qualifications, jeudi, à Planica, en Slovénie. Olivia Bouffard-Nesbitt et Liliane Gagnon se sont respectivement classées 38e et 47e, tandis que chez les hommes, Antoine Cyr a pris le 38e rang. Les 30 plus rapides des qualifications accédaient aux tableaux éliminatoires.