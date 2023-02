Mikaël Kingsbury s’amènera aux Championnats du monde de ski acrobatique, qui se tiendront du 19 février au 5 mars à la station de Bakouriani, en Géorgie, gonflé à bloc. C’est le moins qu’on puisse dire.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Le bosseur âgé de 30 ans a non seulement établi une nouvelle marque dans son sport lors de sa dernière compétition, mais en plus, son nom se retrouve dans un groupe exclusif, devant des légendes telles que Mikaela Shiffrin, Roger Federer et Tiger Woods, entre autres.

C’est qu’en vertu de sa deuxième place en bosses en parallèle à Chiesa di Valmalenco, en Italie, la semaine dernière, Kingsbury s’est assuré le globe de cristal du classement cumulatif, qui inclut les points accumulés en bosses et en bosses en parallèle.

Il s’agissait alors de son 23e globe de cristal, ce qui lui a permis de surpasser la marque absolue dans son sport qui appartenait jusque-là à la Suissesse Conny Kissling.

« Oui, dernièrement ç’a bien été. Mon bloc en Amérique du Nord a été payant pour moi, et aussi en Italie avec ma deuxième place, donc je me sens bien, le corps va bien et je me sens d’attaque pour les Championnats du monde », a déclaré Kingsbury en visioconférence de l’Italie, où il participe à un camp de préparation en vue des Mondiaux.

L’athlète de Deux-Montagnes s’était déjà adjugé le globe de cristal dans l’épreuve individuelle, et s’il termine septième en bosses en parallèle au Kazakhstan le 18 mars, alors il complétera le tour du chapeau dans la discipline.

De plus, il compte jusqu’ici 78 victoires en 133 départs en carrière sur le circuit de la Coupe du monde, pour un taux de réussite de 58,6 %. Celui-ci est supérieur à celui de Shiffrin (35,3), Federer (28,1) et Woods (22,1), notamment.

C’est donc dans un bon état d’esprit qu’il se présentera en Géorgie à la fin du mois.

Après tout, Kingsbury est un abonné aux podiums aux Mondiaux de ski acrobatique. En 12 départs en carrière, il s’est retrouvé à 11 reprises sur l’une des trois premières marches — dont 6 fois sur la plus haute.

Il tentera aussi d’enregistrer un troisième doublé consécutif aux Championnats du monde de ski acrobatique, même s’il ne connaît absolument pas les installations de Bakouriani.

« Ce qui est le fun avec les nouvelles pistes que personne ne connaît, c’est qu’elles avantagent souvent ceux qui sont capables de s’adapter rapidement, a dit Kingsbury, confiant. Mais j’aime ça me retrouver dans des endroits inconnus, car c’est souvent dans ces circonstances-là que je performe le mieux. »

Le « King des bosses » avait enlevé les honneurs de l’épreuve individuelle et de celle en parallèle à Almaty, au Kazakhstan, en mars 2021, ainsi qu’à Deer Valley, en Utah, en février 2019.

« Je sais que tout ce que j’ai fait par le passé aux Championnats du monde, c’est incroyable ; je n’ai pas raté le podium en simple. Je suis donc motivé, et je me sens bien sur mes skis. […] J’approche du moment où je vais peaker, les choses vont super bien, et je compte bien utiliser toutes mes expériences passées aux Mondiaux (pour connaître du succès cette fois-ci) », a évoqué le champion olympique des bosses à PyeongChang en 2018.

La tendance pourrait bien se poursuivre en Géorgie puisque Kingsbury a assuré qu’il n’est plus ennuyé par une entorse au poignet gauche qu’il a subie après avoir été victime d’une vilaine chute à l’entraînement en marge de la Coupe du monde de Deer Valley plus tôt ce mois-ci.

« Présentement, je skie avec du ruban autour du poignet. Ça ne m’embête pas trop. C’était un peu plus difficile à Deer Valley, parce que je portais une attelle et qu’il y avait vraiment beaucoup de ruban autour de mon poignet m’empêchant d’avoir une bonne mobilité. Mais j’en mets de moins en moins, et je suis de plus en plus capable d’absorber les impacts. […] Je devrais être pas loin d’être à 100 % pour les Championnats du monde », a-t-il assuré.

L’épreuve individuelle des bosses se déroulera le 25 février, et celle des bosses en parallèle aura lieu le lendemain.