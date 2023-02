(Chiesa In Valmalenco) CHIESA IN Mikaël Kingsbury est habitué aux podiums, lui qui en a récolté un 113e depuis ses débuts en Coupe du monde de ski acrobatique, samedi, dans la commune italienne de Chiesa in Valmalenco. Mais à quelques mètres de lui se trouvait un compatriote qui a vécu la sensation pour la toute première fois de sa jeune carrière, à sa 11e course sur le circuit.

La Presse Canadienne

À défaut de signer une 79e victoire depuis le début de sa glorieuse carrière, Kingsbury a terminé au deuxième rang de l’épreuve de bosses en parallèle, derrière son grand rival japonais Ikuma Horishima.

« Je suis vraiment content de ma journée, malgré que c’était une piste qui m’a donné beaucoup de fil à retordre depuis la première journée d’entraînement », a relaté Kingsbury, dans un enregistrement audio qui a été transmis aux médias.

PHOTO JEFF SWINGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Julien Viel

« J’ai eu un bon entraînement ce matin, ça m’a mis un peu plus en confiance, mais mon but c’était juste de me rendre en bas à chaque duel. Je savais que j’avais la vitesse de mon bord, j’avais le degré de difficulté sur les sauts, mais ce n’était pas le genre de piste qui faisait le plus briller mon ski. Avec un peu ma tête dure de compétiteur, j’ai réussi à me rendre jusqu’au bout », a-t-il ajouté.

Ce qui n’était pas nécessairement attendu, par ailleurs, c’est la troisième position du Québécois de 21 ans Julien Viel, qui a vaincu l’Américain Dylan Walczyk 21-14 lors de la petite finale.

Auparavant, la meilleure performance de Viel en Coupe du monde était une neuvième place lors de l’épreuve des bosses tenue le 2 février dernier à Deer Valley, dans l’Utah.

Cette médaille de bronze de Viel survient à peine 24 heures après qu’il eut été nommé au sein de la délégation canadienne qui participera aux Championnats du monde de ski acrobatique, qui se tiendront du 19 février au 5 mars à la station de Bakouriani, en Géorgie.

« Je veux transmettre un’gros félicitations’à Julien Viel pour sa troisième place », a tenu à dire Kingsbury.

« Je pense qu’on le voyait venir. Je savais que c’était sur le bord, avec tout ce qu’il a fait à l’entraînement cet été, ses Coupes du monde, ses premières finales, et de bons résultats. C’est vraiment cool d’avoir un coéquipier avec moi sur le podium. Ça faisait déjà un petit bout », a-t-il ajouté.

En fait, c’était la première fois depuis le 1er mars 2020, au Kazakhstan, que deux Canadiens montaient sur le podium lors d’une épreuve des bosses en parallèle. À cette occasion, Kingsbury avait terminé en deuxième position devant son compatriote Laurent Dumais.

Kingsbury et Dumais avaient aussi mis les pieds sur le même podium, en première et troisième place respectivement, en bosses lors d’une épreuve présentée au Japon le 22 février 2020.

Un autre globe de cristal

Lors de la grande finale, Horishima a arraché la victoire par un score de 18-17, ce qui n’a toutefois pas empêché Kingsbury de s’assurer du globe de cristal du classement cumulatif, qui inclut les points accumulés en bosses et en bosses en parallèle.

Avec seulement deux courses au calendrier, les 17 et 18 mars au Kazakhstan, Kingsbury totalise 802 points au classement cumulatif, soit 224 de plus que Horishima.

Comme une victoire rapporte un maximum de 100 points, Kingsbury, qui est déjà assuré du globe de cristal en bosses, ne peut plus être rattrapé.

Au classement général des bosses en parallèle, Kingsbury totalise 362 points, 68 de plus que le Suédois Walter Wallberg. S’il termine septième au Kazakhstan le 18 mars, Kingsbury complétera le tour du chapeau.

« Ce qui est bon pour moi, c’est que j’ai pris de l’avance un peu sur Walter et Ikuma pour le globe en duel. Donc, je me sens dans une bonne position pour aller gagner un autre globe. Je peux me concentrer, après les Championnats du monde, sur les duels et prendre le temps à la maison pendant mon deux semaines pour entraîner ça », a noté Kingsbury.

Chez les dames, la Française Perrine Laffont a remporté la compétition devant l’Américaine Elizabeth Lemley.

Maia Schwinghammer a été la meilleure Canadienne avec une 12e place.