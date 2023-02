PHOTO ANDERS WIKLUND, ARCHIVES TT, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

(Reiteralm) La Canadienne Marielle Thompson a décroché la médaille d’argent en Coupe du monde de ski cross à Reiteralm, en Autriche, jeudi matin.

La Presse Canadienne

Thompson, une skieuse âgée de 30 ans originaire de North Vancouver, a été devancée par la Suédoise Sandra Naeslund en finale. Le podium a été complété par l’Allemande Daniela Maier.

Il s’agit de son cinquième podium cette saison sur le circuit de la Coupe du monde. Thompson, championne olympique à Sotchi en 2014, occupe le deuxième rang du classement de la discipline, derrière Naeslund.

Les représentantes de l’unifolié Hannah Schmidt et Tiana Gairns ont pris part à la petite finale, et elles ont terminé sixième et huitième, respectivement.

Du côté masculin, le Canadien Kevin Drury a abouti au pied du podium.

La compétition a été remportée par le Suédois David Mobaerg, devant les Français Youri Duplessis Kergomard et Bastien Midol, dans l’ordre.