(Courchevel) Les champions au classement général de la Coupe du monde de ski alpin, Mikaela Shiffrin, Federica Brignone et Aleksander Aamodt Kilde font partie des quelque 200 athlètes issus de nombreuses disciplines qui ont signé une lettre à l’intention de la Fédération internationale de ski et de surf des neiges pour lui demander d’adopter des mesures contre les changements climatiques.

Andrew Dampf Associated Press

Cette lettre a été publiée pendant les Championnats du monde de ski alpin, après que des températures anormalement chaudes et de faibles accumulations de neige eurent entraîné l’annulation de près d’un mois d’activités en début de campagne. De plus, les entraînements sur les glaciers européens semblent en voie de disparition, et les impacts des changements climatiques affectent maintenant le calendrier des compétitions jusqu’en janvier.

« Il est temps qu’on se penche sur cet enjeu très important, a déclaré Kilde après avoir obtenu la médaille d’argent en descente masculine dimanche. Le monde change. Nous voyons les conséquences sur notre sport… J’aimerais que les prochaines générations puissent connaître l’hiver, et faire ce que nous faisons. »

Cette lettre a été rédigée par le descendeur autrichien Julian Schütter, l’ambassadeur de l’organisme sans but lucratif Protect Our Winters (POW).

« Nous ressentons déjà les effets des changements climatiques dans notre quotidien et dans notre profession, ont souligné les athlètes dans leur lettre. L’opinion publique au sujet du ski évolue de manière négative… Nous devons adopter des mesures progressives. Nous connaissons les mesures actuelles de développement durable de la FIS, et nous les estimons insuffisantes. »

Le fondeur olympique Jessie Diggins et les champions du circuit mondial de ski libre – sur lequel évolue notamment la Québécoise Justine Dufour-Lapointe – Arianna Tricomi et Xavier de la Rue font aussi partie des signataires de la lettre.

« C’est la course la plus importante, et il faut qu’on la gagne ensemble », ont mentionné les athlètes.

En matière de ski alpin, les athlètes ont demandé à la fédération, la FIS, de de reporter le début de la saison de la fin du mois d’octobre à la fin du mois de novembre, et de repousser la fin de la campagne de la mi-mars à la fin du mois d’avril.

« Les saisons sont décalées, et il est dans le meilleur intérêt collectif que nous nous adaptions à ces nouveaux paramètres », ont-ils ajouté.