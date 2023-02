(Méribel) La Suissesse Jasmine Flury a remporté la médaille d’or de la descente féminine des Championnats du monde de ski alpin, samedi, au terme d’une journée difficile pour les skieuses faisant figure de favorites.

Associated Press

Flury a parcouru la distance en une minute 28,03 secondes, soit quatre centièmes de seconde devant l’Autrichienne Nina Ortlieb. Corinne Suter, également de la Suisse, s’est classée troisième, en 1:28,15.

Pour Flury, il s’agit d’une première médaille en carrière lors d’un championnat majeur. Elle compte une victoire en Coupe du monde — lors d’un super-G en Suisse il y a plus de cinq ans — mais elle n’avait jamais réussi à se tailler une place dans le top 10 en 10 départs aux Championnats du monde ou aux Jeux olympiques.

« Irréel, irréel. Je ne sais pas. Ça me semble irréel, de la folie. Je suis tout simplement très heureuse », s’est exclamée Flury.

« C’est juste merveilleux. Aussi, avec Corinne sur le podium […] maintenant, c’est incroyable. »

Suter a craint de ne pouvoir participer aux Mondiaux à la suite d’une vilaine chute lors d’une descente de la Coupe du monde en Italie, le mois dernier.

« J’ai eu beaucoup de chance, mon corps était en bon état, mais je me souviens de rien de la chute. Ma première pensée a été de savoir si je pouvais participer aux Championnats du monde. Je ne savais pas », a déclaré Suter.

« C’est l’une des médailles les plus spéciales pour moi parce que les derniers jours ont été tellement difficiles pour moi. Je ne savais pas si je serais capable de skier vite. J’avais beaucoup, beaucoup de doutes. »

Cornelia Hütter, médaillée de bronze du super-G de mercredi, et Mirjam Puchner, toutes deux d’Autriche, ont terminé à égalité en quatrième place à 25 centièmes de seconde de la gagnante.

L’Italienne Sofia Goggia, championne olympique en 2018 et gagnante de quatre des six descentes présentées dans le cadre de la Coupe du monde cette année, a été disqualifiée après avoir mal négocié une porte.

PHOTO DENIS BALIBOUSE, REUTERS Sofia Goggia

« Mes skis ont drôlement réagi. Ils m’ont mené vers l’intérieur et je ne m’y attendais pas », a raconté l’Italienne.

Goggia avait dominé deux des trois séances d’entraînement tenues cette semaine, incluant celle de vendredi, où elle avait devancé sa plus proche rivale par presque une demi-seconde.

« Je suis plus que déçue, je suis triste. Parce que personne ne me donnera jamais la chance d’obtenir une médaille à ces Championnats du monde. Ça fait mal à l’intérieur et c’est douloureux. »

La Suissesse Lara Gut-Behrami, qui compte 11 médailles lors de compétitions majeures, a terminé en neuvième place. L’Autrichienne Stephanie Venier, qui avait dominé la deuxième séance d’entraînement, s’est contentée de la septième position.

Aucune Canadienne n’a participé à la compétition

Seger deuxième à l’entraînement

Lors de la troisième et dernière séance d’entraînement en vue de l’épreuve officielle de la descente masculine de dimanche, le Canadien Brodie Seger a réalisé le deuxième temps, samedi, 66 centièmes de seconde derrière l’Autrichien Marco Schwarz.

Seger a complété le parcours en une minute 48,41 secondes.

Son compatriote James Crawford (1:49,08) a inscrit le huitième temps, lui qui s’était classé deuxième lors de l’entraînement tenu vendredi. Cameron Alexander (1:49,11) s’est classé 10e et Jeffrey Read (1;50,33), 34e.

Broderick Thompson, auteur du quatrième temps vendredi, n’a pas été en mesure de compléter la course.