Jeux d’hiver de l’Arctique

Célébrer le sport et la culture inuite

Les athlètes du Yukon sont ceux qui ont remporté le plus de médailles à la 26e édition des Jeux d’hiver de l’Arctique qui se sont conclus samedi à Fort McMurray, en Alberta, après une semaine d’épreuves. Au total, 1700 participants répartis en 8 délégations ont pris part à la compétition, dont le Nunavik, le Nunavut, le Groenland, l’Alaska et le Yukon. Les athlètes de la péninsule du Yamal en Russie étaient exclus cette année à cause de la guerre en Ukraine.