Le Canadien James « Jack » Crawford a causé la surprise en remportant la médaille d’or du super-G aux Championnats du monde de ski alpin de Courchevel/Méribel, jeudi.

Dossard 10, l’Ontarien d’origine a devancé d’un centième l’un des principaux favoris, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, parti juste avant lui. Il avait délogé de la tête le concurrent précédent, héros local et champion du combiné, le Français Alexis Pinturault, médaillé de bronze à 26 centièmes.

Crawford, 25 ans, est devenu ainsi le premier médaillé d’or mondial canadien depuis Erik Guay, titré à la même épreuve en 2017 à Saint-Moritz.

« Je commence à le réaliser maintenant que les 30 premiers ont terminé, mais c’est vraiment incroyable », a déclaré le Canadien, manifestement ému, au micro de la Fédération internationale de ski.

« Je n’ai pas connu les meilleures semaines en amont des Championnats du monde, mais aujourd’hui, j’ai comme été en mesure de mettre de côté toute la pression que je m’impose et seulement skier. C’est un sentiment fantastique. »

Médaillé de bronze du combiné aux derniers Jeux olympiques de Pékin, l’hiver dernier, Crawford est monté trois fois sur le podium en Coupe du monde, la dernière fois à la descente de Bormio le 28 décembre, où il s’est classé troisième. Il n’avait cependant jamais gagné.

« Les Canadiens ont toujours été assez bons aux Championnats du monde, mais c’est fantastique que ma première victoire survienne aux Mondiaux », a ajouté celui qui s’entraîne à Whistler depuis plusieurs années.

Crawford a été ébranlé par une chute à plus de 130 km/h lors de la descente de Wengen, le 13 janvier. Il occupe actuellement 14e rang en super-G et le sixième en descente au classement de la Coupe du monde.

« C’est un rêve d’enfance de monter et de démontrer ma vitesse cette année. C’est merveilleux et ça me permet de garder la tête haute. Mais gagner est complètement différent et aujourd’hui, j’ai réussi. C’est exactement comme je l’imaginais. C’est simplement comme pas croyable… »

Quatrième de la descente et sixième du super-G aux JO de Pékin, Crawford s’était juré de ne pas revivre l’expérience au combiné, où il a donc remporté le bronze. Sa tante, Judy Crawford, avait terminé au pied du podium aux JO de Sapporo en 1972…

Vainqueur de quatre des six super-G en Coupe du monde cet hiver, Marco Odermatt, que toute la Suisse attendait, a dû se contenter de la quatrième place, à 37 centièmes du gagnant.

Probablement inspirés par Crawford, ses compatriotes Brodie Seger et Jeffrey Read ont également très bien fait, finissant respectivement neuvième et 11e. Broderick Thompson, quatrième Canadien en lice, est sorti de parcours après un saut mal négocié en début d’épreuve.

À part Erik Guay, médaillé d’or en descente en 2011 à Garmisch-Partenkirchen, un seul autre skieur canadien masculin est devenu champion mondial, John Kucera, titré en descente à Val d’Isère en 2009 et aujourd’hui… entraîneur de Jack Crawford.

Crawford participera à la descente dimanche, tandis que la descente féminine sera présentée samedi.