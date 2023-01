(Lac-Beauport) Jeff Bean est un entraîneur comblé. Pas parce que l’une de ses protégés, Marion Thénault, mène au classement de la Coupe du monde des sauts ou que trois de ses gars ont atteint la super finale lors de l’étape de Lac-Beauport ce week-end.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Non. Non, ce qui comble l’entraîneur-chef, c’est que l’équipe canadienne des sauts – qui a remporté une médaille surprise à la compétition par équipe des Jeux olympiques de Pékin, en février dernier – est en avance sur sa progression en cette première année d’olympiade.

« On est très en avant, a-t-il affirmé après la deuxième étape présentée au Centre de ski Le Relais, dimanche. Je ne pensais pas que Marion aurait eu le maillot jaune aussi rapidement et qu’elle aurait réussi deux podiums lors des deux premières étapes.

Tout le monde saute bien : on a quatre gars qui ont fait des triples périlleux avec quatre vrilles, je n’aurais pas cru ça possible aussi tôt dans leur carrière. On a aussi une bonne relève en Next Gen et dans l’équipe du Québec : on avait 14 compétiteurs en fin de semaine, je pense que c’est la première fois que je vois ça en 35 ans dans le sport. Jeff Bean, entraîneur-chef de l’équipe canadienne de ski acrobatique

Dimanche, Alexandre Duchaine a terminé quatrième et Miha Fontaine a signé son meilleur résultat en Coupe du monde avec une cinquième place, 24 heures après que Lewis Irving eut aussi atteint le top 5. Thénault a profité du week-end pour signer sa deuxième victoire en carrière et s’approprier le maillot jaune, tandis que Flavie Aumond a rebondi avec une septième place dimanche et que Rosalie Gagnon a terminé 11e après avoir participé à une première finale.

S’il est vrai que le plateau est moins relevé avec l’absence des Russes et Biélorusses des compétitions en raison des sanctions internationales, ainsi que des Chinois lors de certaines compétitions, Bean est tout de même en mesure de constater une progression qu’il n’attendait pas de sitôt.

« Je regarde les résultats, mais je regarde aussi la progression individuelle, a-t-il souligné. Oui, il manquait des compétiteurs de certains pays, mais je compare mes sauteurs aux résultats qu’ils obtenaient avant. Même s’il manquait des pays, je vois la progression. Les résultats, je les apprécie, mais dans cinq minutes, je serai en train de regarder les vidéos pour continuer le développement. Alors je sais tout ça, mais l’absence de ces compétiteurs ne me dérange pas. »

Bean s’échine à redonner ses lettres de noblesse à un programme qui a vécu des jours sombres. Outre la médaille de bronze remportée par Thénault, Fontaine et Irving à la compétition par équipe à Pékin, le Canada, le pays à l’origine du sport, n’a pas gagné de médaille individuelle olympique depuis les médailles d’argent et de bronze de Veronica Brenner et Deidra Dionne, aux Jeux de Salt Lake City, en 2002.

Chez les hommes, il faut remonter à 1994, à Lillehammer en Norvège, alors que Philippe Laroche et Lloyd Langlois étaient montés sur les deux dernières marches du podium. Bean est celui qui est passé le plus près, avec une quatrième place en 2002. Des performances comme celles réalisées ce week-end lui confirment qu’il est sur la bonne voie.

« Tu en veux toujours plus, mais si je prends un pas de recul et que je regarde ce que les athlètes ont accompli, presque tout le monde a connu de bonnes performances. Tout le monde a haussé ses performances d’une coche.

« C’est ma philosophie : on est un sport individuel, mais on travaille en équipe. C’est bon de voir des membres différents connaître du succès : tous les autres s’abreuvent de ça. […] Je pense que cette fin de semaine va nous pousser fort pour l’entraînement de la semaine prochaine et les Championnats canadiens. »

Histoire de famille

La Coupe du monde de Lac-Beauport est une histoire de famille chez les Fontaine. En plus de Miha avec l’équipe nationale, Nicolas était sur place avec ses protégés de l’équipe du Québec, dont sa fille, Charlie, qui participait à une première étape sur le circuit. À ce trio il faut ajouter Caroline Dubreuil, conjointe de Nicolas et mère de la fratrie, qui a dirigé le comité organisateur de ce week-end de compétitions.

Charlie était particulièrement heureuse de sa performance, mais surtout, d’avoir pu partager pendant quelques jours le monde de son grand frère et, autrefois, de son père.

« [Nicolas et Miha] m’ont dit de m’amuser tout au long du week-end, que j’allais me faire des souvenirs dont j’allais me rappeler toute ma vie, a déclaré la jeune skieuse de 17 ans. C’est vraiment plaisant. J’ai vraiment du fun à m’entraîner avec mon frère. On aime vraiment ça. Habituellement on ne voit que des vidéos sur une tablette. Là, on s’est vus en vrai et on était vraiment impressionné l’un et l’autre. On pouvait se parler plus : après un saut, il venait parfois me voir pour me dire que mon saut était bon, mais que j’aurais pu faire telle ou telle chose de plus. »

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Charlie Fontaine

« Je suis très fier de Charlie, qui a bien atterri son saut ce matin, a pour sa part indiqué Nicolas Fontaine. Le sourire qu’elle avait, ça valait tout l’or du monde. J’étais super content. Ça a été une très belle journée pour Charlie et une très belle journée pour Miha. »

« Ma mère a organisé cette Coupe du monde, alors j’en entends parler depuis des mois, a ajouté ce dernier. Mon père qui entraîne ma sœur : on dirait que je suis en compétition régionale, mais sur la Coupe du monde !

« C’est vraiment bien d’être à la maison : que tu connaisses une bonne performance ou une mauvaise, t’es pas tout seul dans le nord de la Finlande pour vivre ça. Là au moins, tu as ta famille qui t’appuie un peu, pas juste tes coéquipiers. C’est dur parfois l’ambiance de condos, quand certains de tes coéquipiers, pour eux ça va super bien et que pour toi, ça va plus mollo. Comme tout le monde retourne chez lui, tu peux vivre ton moment tout seul. »

Les Dubreuil-Fontaine pourront revivre l’expérience au moins une fois de plus : l’étape de Lac-Beauport a été confirmée au calendrier 2023-24 de la FIS.