Marion Thénault, Lewis Irving et Miha Fontaine

Pour Lewis Irving, Marion Thénault et Miha Fontaine, les deux épreuves de la Coupe du monde de sauts en ski acrobatique qui auront lieu au Relais de Lac-Beauport samedi et dimanche seront une rare occasion de se produire devant leurs familles et leurs amis dans une épreuve internationale.

IAN BUSSIÈRES Le Soleil

« Même si ça fait 13 ans que je compétitionne sur le circuit de la Coupe du monde, ce sera la première fois ici pour moi. L’an passé, je me remettais d’une blessure et j’ai dû regarder les épreuves du bas de la piste, car je voulais être prêt pour les Jeux de Pékin », a déclaré Irving en marge de la conférence de presse des épreuves de la Coupe du monde.