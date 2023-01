Laurie Blouin espérait certainement un meilleur résultat pour sa première Coupe du monde de la saison en descente acrobatique (slopestyle). Vendredi, à Laax, en Suisse, la Québécoise a dû se contenter du 13e rang des qualifications et n’a pas été en mesure d’atteindre la finale.

Sportcom

« Ma première descente était assez bonne, mais les juges ont été très sévères. Dès qu’on commettait une petite erreur, on se faisait enlever beaucoup de points. Je pensais que j’allais avoir une meilleure note, c’est difficile d’être contente quand on ne passe pas en finale comme ça », a expliqué Blouin, qui a ensuite chuté sur le dernier saut lors de sa deuxième descente.

« Ç’a été comme ça pour tout le monde par contre, certaines filles ont eu des descentes qui m’ont semblé excellentes, mais elles ont obtenu des pointages assez faibles. Je me réjouis un peu en me disant qu’au moins, j’ai réussi à atterrir une descente », a-t-elle ajouté.

La Tchèque Sarka Pancochova s’est emparée du huitième et dernier rang donnant accès à la ronde finale grâce à son total de 67,91 points, 5,20 points devant Blouin.

Même s’il s’agissait de sa première compétition de la saison en descente acrobatique, la médaillée d’argent des Jeux olympiques de PyeongChang ne croit pas que le manque d’action ait eu un impact sur son résultat du jour.

« Je me suis super bien entraînée tout au long de l’automne et je me sentais en pleine forme lors des pratiques avant les qualifications. Je me sens vraiment bien et c’est une question de circonstances j’ai l’impression. »

L’athlète de 26 ans tournera maintenant son attention vers les X Games, qui débuteront le 27 janvier prochain, où elle voudra répéter son exploit de l’an dernier en se frayant un chemin jusqu’au podium.

« Je vais partir dès demain pour Zurich pour ensuite me diriger directement à Aspen pour les X Games. C’est certain que j’aimerais monter sur le podium, mais honnêtement, je veux avoir du plaisir et avoir des descentes qui vont me satisfaire », a conclu Blouin.

Les qualifications en descente acrobatique avaient lieu jeudi du côté masculin. Les trois Québécois en action n’ont, eux non plus, pas été en mesure d’obtenir leur billet pour la finale.

Jacob Legault (75,75) est celui qui est passé le plus près en terminant au 19e échelon alors que 12 athlètes étaient qualifiés pour la finale.

Francis Jobin (64,50) a suivi non loin derrière en 24e place alors que Nicolas Laframboise (27,50) a terminé 45e.

Les finales, autant chez les femmes que chez les hommes, se tiendront samedi.