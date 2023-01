Dixième des qualifications au slalom en parallèle, le planchiste Arnaud Gaudet espérait remporter un premier duel éliminatoire cette saison, à la Coupe du monde de Bansko, en Bulgarie. Il n’a pu améliorer son sort une fois arrivé aux huitièmes de finale.

luc turgeon Sportcom

Le Québécois a effectué sa première descente sur le parcours rouge et a affiché un temps de 33,9 s. Après deux manches, il s’agira du troisième chrono le plus rapide de cette piste.

Gaudet a toutefois connu moins de succès dans le couloir bleu, qu’il a parcouru en 36,24 s.

« Je suis allé trop direct, a-t-il spécifié à Sportcom, en attente d’un test antidopage. Je n’ai pas vu la vidéo encore, mais j’ai perdu beaucoup de vitesse en arrivant sur le plat. »

Son cumulatif de 1 min 10,14 s a placé l’Olympien des Jeux de Pékin au 10e rang provisoire et l’a mené vers un affrontement avec l’Américain Cody Winters en huitième de finale.

Pour l’occasion, le comité organisateur a changé le positionnement de deux portes dans le parcours bleu, visiblement plus lent lors des qualifications.

« Malgré ça, le rouge est resté plus rapide, a mentionné Arnaud Gaudet, du côté bleu pour cette course. J’ai eu un très bon haut de parcours et au milieu, Cody a gagné beaucoup de temps. C’était comme ça dans presque tous les duels. Je suis quand même content de ma performance en finale et j’ai hâte à demain ! »

Gaudet a accusé un retard de 57 centièmes de seconde pour conclure en 11e place, son meilleur résultat de la saison.

Le Suisse Dario Caviezel a eu le dernier mot en finale face à l’Autrichien Fabian Obmann. L’Italien Edmin Coratti a obtenu la médaille de bronze.

Un deuxième slalom en parallèle sera présenté dimanche à Bansko.