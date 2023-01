Jared et Hannah Schmidt atteignent la petite finale

Jared Schmidt n’avait pas encore atteint les quarts de finale cette saison en ski cross. Il a remédié à la situation samedi, remportant même la petite finale pour se classer cinquième à la Coupe du monde d’Idre Fjäll.

Luc turgeon Sportcom

Neuvième au terme des qualifications, Schmidt a été le plus rapide de ses deux premières courses de la journée. En demi-finale, il a été le troisième à franchir la ligne d’arrivée, ce qui l’a relégué à la petite finale.

Le skieur de 31 ans a terminé en tête, tout juste devant son compatriote Kevin Drury.

« Je suis content de mon ski aujourd’hui ! J’aime vraiment la piste ici en Suède et tout l’environnement [autour de l’évènement]. C’était agréable de montrer enfin le ski rapide dont je suis capable après un début de saison un peu difficile », a partagé Jared Schmidt, lui qui n’avait pas accédé aux rondes finales depuis l’obtention d’une médaille de bronze à la Coupe du monde d’Arosa, en décembre 2021.

« J’attends avec impatience la journée de dimanche », a-t-il conclu.

Le Suédois David Mobaerg a fait plaisir aux partisans locaux en remportant la médaille d’or. Il a devancé le Canadien Reece Howden et son frère Erik Mobaerg, en grande finale.

Grâce à sa médaille d’argent, Howden a accentué son avance au classement de la Coupe du monde de sa discipline, qu’il domine avec 381 points.

Autre top 10 pour Hannah Schmidt

Comme son frère, Hannah Schmidt a pris part à une petite finale samedi en Suède.

Opposée à deux autres Canadiennes en Marielle Thompson et Tiana Gairns, en plus de la Française Marielle Berger Sabbatel, Schmidt a fini quatrième de cette course pour se classer huitième.

C’est la troisième fois de suite qu’elle se hisse parmi les dix premières après ses huitième et neuvième places obtenues en Italie, en décembre dernier.

La série de victoires de la Suédoise Sandra Naeslund s’est prolongée à 15 dans le circuit de la Coupe du monde. La médaille d’or obtenue à l’épreuve par équipe d’Arosa en 2021 a été suivie de 14 victoires individuelles, sans oublier son triomphe aux Jeux olympiques de Beijing.

Samedi, Naeslund a eu le dessus sur Fanny Smith, de la Suisse, et Daniela Maier, de l’Allemagne.

La Coupe du monde d’Idre Fjäll reprendra dimanche. Jared Schmidt se mesurera à Mathias Grad, Jonathan Midol et Elliott Baralo au premier tour. De son côté, Hannah Schmidt affrontera Sandra Naeslund, Linnea Mobaerg et Sonja Gigler.