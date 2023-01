(Idre Fjäll) Le Canadien Reece Howden a couronné un prolifique week-end, dimanche, en remportant l’épreuve de la Coupe du monde de ski cross d’Idre Fjäll, en Suède, pendant que sa compatriote Marielle Thompson se classait troisième de l’épreuve féminine.

La Presse Canadienne

Howden, qui est originaire de Cultus Lake, en Colombie-Britannique, a été dominant. Après avoir terminé deuxième de la compétition tenue samedi, au même endroit, Howden a remporté toutes ses rondes éliminatoires dimanche.

Puis, lors de la grande finale, il a mené du début à la fin, en route vers sa deuxième victoire de la saison et son cinquième podium consécutif.

Lors de l’étape ultime, il a devancé le Suédois Erik Mobärg.

« C’est vraiment chouette, a lancé Howden. J’ai dû travailler fort, et faire cinq manches par jour est difficile. Heureusement, en ce moment, je suis rapide et je me concentre sur ce que je peux contrôler en continuant à me battre pour foncer ! Cela semble fonctionner pour moi et je veux continuer à le faire. »

De son côté, Thompson, également originaire de la Colombie-Britannique, a mérité un quatrième podium cette saison en Coupe du monde, après avoir terminé en cinquième place samedi. Elle a aussi signé un huitième podium en carrière à Idre Fjäll.

PHOTO ANDERS WIKLUND, ASSOCIATED PRESS Marielle Thompson a terminé troisième.

La Suédoise Sandra Näslund et l’Autrichienne Katrin Ofner ont devancé la Canadienne à la ligne d’arrivée lors de la grande finale.

« Ça fait du bien d’être de retour sur le podium, a dit Thompson. Je devais me racheter après la cinquième place d’hier. Je savais que je pouvais mieux skier et je suis heureuse d’avoir fait partie de la grande finale et de grimper sur le podium. La course était difficile aujourd’hui. Il y avait du vent et il fallait vraiment travailler chaque élément pour trouver de la vitesse partout où c’était possible. »

Chez les hommes, l’Ottavien Jared Schmidt a pris la deuxième place de la petite finale pour terminer au sixième rang du classement final.

Chez les femmes, Tiana Gairns, de Prince George, en Colombie-Britannique, a remporté la petite finale féminine pour prendre la cinquième place, deux échelons devant sa performance de samedi.