(Oshawa) La grâce et le large sourire de Fiona Bombardier rappellent sa célèbre mère, même si elle a travaillé à développer sa propre identité en patinage artistique.

La Presse Canadienne

Et Bombardier n’a découvert que par accident, bien au début de sa carrière de patineuse, que sa mère Josée Chouinard était autrefois la meilleure au Canada et double olympienne.

« Elle ne me l’a pas dit avant que j’aie peut-être plus de 10 ans. Je n’en avais aucune idée, a mentionné Bombardier. Je patinais déjà et je participais à des compétitions. Je ne l’ai même pas entendu d’elle. Je l’ai entendu d’autres patineurs. Je suis rentrée à la maison et je lui ai demandé pourquoi elle ne me l’avait jamais dit. »

La jeune femme de 17 ans a pris le troisième rang du programme court lors des Championnats canadiens de patinage artistique, vendredi. Bien qu’elle soit toujours d’âge junior.

Madeline Schizas, une Ontarienne de 19 ans qui a déjà participé aux Olympiques, occupe la première position en vertu d’un total de 68,52 points pour son programme sous le thème « Black Swan », même si elle a raté son triple boucle.

Lia Pereira, qui prend également part à la compétition en couple avec Trennt Michaud, a amassé 61,21 points. Bombardier pointe au troisième rang avec 60,52 points.

Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen de Montréal ont obtenu 87,06 points pour mener le programme court en danse sur glace, qui manque Piper Gilles et Paul Poirier, les médaillés de bronze aux Championnats du monde.

Gilles et Poirier ont remporté leur premier titre de la finale du Grand Prix le mois dernier, mais Gilles a récemment subi une appendicectomie.

Le père de Bombardier, Jean-Michel Bombardier, était un patineur en couple pour le Canada. Lui et Chouinard ont tous les deux assisté au programme de leur fille au Tribute Communities Centre, vendredi.

Bombardier a dit qu’elle avait à peine vu la vidéo de sa mère en compétition. Elle se souvient avoir regardé une vidéo sur YouTube de Chouinard aux Jeux olympiques — d’Albertville (1992) ou de Lillehammer (1994), elle ne savait pas lequel.

Chouinard a été trois fois championne canadienne et a terminé cinquième à deux championnats du monde. Bien que Bombardier ait déclaré que sa mère était une source d’inspiration, elle façonne sa propre carrière.

« Elle ne me pousse pas à patiner. Elle me permet simplement de faire ce que j’aime et elle est simplement là pour me soutenir quoi qu’il arrive, a expliqué Bombardier, qui espère devenir vétérinaire après sa carrière de patineuse. J’ai créé mon propre look. Comme je l’ai dit, je n’ai pas regardé beaucoup de vidéos d’elle en train de patiner. Et elle ne me les montre pas. »

Les Championnats canadiens déterminent l’équipe qui va participer aux Championnats du monde, qui se dérouleront en mars à Saitama, au Japon. Le Canada ne détient qu’une place en simple chez les dames pour les Mondiaux, et elle devrait appartenir à Schizas.

Schizas, qui a été excellente lors de la quatrième place du Canada dans l’épreuve par équipe aux Jeux olympiques de Pékin, a indiqué qu’elle avait été un peu décontenancée parce qu’elle devait patiner en dernier vendredi.

« Parfois, j’ai du mal avec ça, avec l’attente », a souligné Schizas.

En couple, Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps ont remporté le programme court avec 73,20 points.

Le programme court des hommes aura lieu plus tard vendredi.