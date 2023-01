Laurence St-Germain se trouvait en excellente posture après une manche à la Coupe du monde de slalom disputée mardi, sur la piste illuminée de Flachau, en Autriche. Son second passage est cependant venu ternir un début de journée des plus encourageants.

Tous les espoirs étaient permis pour la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges, provisoirement septième au terme de sa première descente. Celle qui visait un second top 10 cette saison a connu un bon départ à la deuxième occasion, mais les choses se sont gâtées à la mi-parcours.

Une perte d’équilibre à la sortie d’un virage a légèrement fait dévier St-Germain de sa trajectoire et elle a été déportée à sa droite. Elle a ensuite tenté de limiter les dégâts, sans succès, ratant une porte à peine quelques instants plus tard.

L’athlète de 28 ans a malgré tout été en mesure de compléter le parcours. Elle a freiné brusquement pour revenir sur ses pas et reprendre sa route vers la ligne d’arrivée, mais le mal était fait. Son chrono cumulatif de 2 min 0,21 s lui a finalement procuré la 22e place.

« Il y avait une porte sur un changement de terrain et je me suis fait prendre. Il y a beaucoup de bosses comme ça sur la piste ici et ça rend la course assez difficile. J’ai tout fait pour essayer de passer, mais ça n’a pas marché », a commenté St-Germain quelques heures après la compétition.

« Heureusement, j’ai pu revenir en arrière pour franchir la porte et terminer la course, a-t-elle poursuivi. Ça ne me donne pas un résultat extraordinaire, mais au moins ça me permet d’avoir quelques points pour le classement en vue des prochaines sorties. »

Visiblement déçue de la conclusion de sa journée de travail, St-Germain repartira tout de même de l’Autriche avec des notes positives dans son cahier, à commencer par sa performance lors de la première manche.

« J’étais vraiment contente de ma descente, ça fait du bien ! J’ai adapté mon plan de match depuis ma course à Semmering à la fin décembre et j’ai vraiment bien exécuté ça en début de journée », a analysé celle qui compte bien se reprendre à la prochaine occasion.

« Avant Noël, je n’attaquais pas de la bonne manière, mais j’ai beaucoup pratiqué ça à l’entraînement et je vois que je suis capable de le faire en compétition. Par contre, il faudra exécuter lors des deux manches, ce que j’ai eu de la difficulté à faire depuis le début de la saison. Il y a toujours un petit stress de coller deux bonnes manches et je devrai être capable de le faire pour obtenir de meilleurs résultats », a-t-elle conclu.