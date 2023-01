Après son triomphe historique samedi, Valérie Grenier a encore une fois réussi à se démarquer dimanche à l’occasion d’un autre slalom géant disputé à Kranjska Gora, en Slovénie. La Franco-Ontarienne a terminé au sixième rang de cette épreuve de la Coupe du monde où l’Américaine Mikaela Shiffrin a égalé le record de victoire de Lindsay Vonn.

Sportcom

Associated Press

Grenier a commencé la journée sur les chapeaux de roue en se classant troisième de la première descente derrière Shiffrin et l’Italienne Federica Brignone.

« La journée a vraiment bien commencé. J’étais bien en contrôle lors de ma première descente, même si j’ai commis quelques petites erreurs. Je me suis bien reprise par la suite et j’étais bien contente de finir cette manche en troisième place, c’était un bon classement en prévision de la ronde suivante », a mentionné Grenier, en entrevue avec Sportcom.

La deuxième manche a toutefois été un peu plus difficile pour Grenier qui n’a pu faire mieux que le 20e rang pour cette descente. La skieuse de 26 ans croit avoir voulu en faire un peu trop, ce qui n’a finalement pas été payant.

Je pense que j’ai pris un peu trop de risques par la suite. Je suis quand même fière de mon ski, mais les erreurs ont été coûteuses. Valérie Grenier

« Il y a un moment où je suis tombée sur ma hanche et ça n’a pas été super facile de revenir ensuite. C’est normal de faire des erreurs, ce sont des choses qui arrivent », a mentionné l’Ontarienne.

Grenier termine la journée en sixième place (+1,74 seconde), il s’agit de son troisième top 10 de suite en slalom géant.

« Les bons résultats continuent à arriver, si ça n’avait pas été de ma victoire d’hier [samedi], je serais vraiment plus fière d’une sixième place, mais ça demeure excellent quand même. Je suis vraiment satisfaite de ma fin de semaine, je suis très contente », a-t-elle ajouté.

Shiffrin et Brignone (+0,77 seconde) sont demeurées au sommet du classement jusqu’à la fin de la journée alors que la Suisse Lara Gut-Behrami s’est retrouvée sur la troisième marche du podium (+0,97 seconde). Il s’agissait de la 82e victoire de la carrière de Mikaela Shiffrin en Coupe du monde.

« C’est vraiment inspirant de voir Mikaela Shiffrin, c’était un moment qui semblait très émotif sur le podium. Elle est sur une lancée incroyable et c’est beau à voir », a commenté Grenier.

De son côté, Sarah Bennett a obtenu le 51e meilleur temps de la première manche et n’a pas été en mesure de se qualifier pour la deuxième descente.

Valérie Grenier s’accordera une petite pause bien méritée avant de mettre le cap sur St Anton, en Autriche, où elle participera à l’épreuve de Super-G ainsi qu’aux entraînements en descente.

Shiffrin égale le record de Vonn

PHOTO PIERRE TEYSSOT, AGENCE FRANCE-PRESSE L’Américaine Mikaela Shiffrin

L’Américaine Mikaela Shiffrin a égalé le record de sa compatriote Lindsey Vonn pour le plus grand nombre de victoires en carrière dans l’histoire de la Coupe du monde de ski alpin féminin, en signant un 82e triomphe lors du slalom géant de Kranjska Gora.

Shiffrin a inscrit les meilleurs chronos lors de chacune des deux manches pour un temps cumulatif d’une minute 52,53 secondes.

En route vers sa huitième victoire de la saison, Shiffrin a devancé l’Italienne Federica Brignone par 77 centièmes de seconde. La Suisse Lara Gut-Behrami (1:53,50) a complété le podium.

Shiffrin a célébré son triomphe avec un cri puis s’est penchée et a posé ses mains sur ses bâtons avant d’embrasser ses skis lors de la cérémonie de remise des médailles.

PHOTO PIERRE TEYSSOT, AGENCE FRANCE-PRESSE Mikaela Shiffrin a célébré son triomphe avec un cri.

« J’étais tellement nerveuse pendant cette course. J’ai une éruption cutanée sur le visage tellement que j’étais nerveuse », a déclaré Shiffrin. « Je ne sais pas pourquoi, peut-être un peu à cause de 82. Je voulais juste bien skier, et c’est ce que j’ai fait. »

« Ça a été un combat. Mais les conditions étaient assez incroyables et j’ai reçu un rapport des entraîneurs qui m’ont dit : » C’est vraiment attaquable, alors fonce’ », a-t-elle aussi relaté. « J’ai déjà été dans cette position auparavant et j’ai perdu, et aujourd’hui je voulais me battre pour ça. »

Shiffrin pourra briser la marque de Vonn mardi soir, lors d’un slalom à Flachau, en Autriche. Shiffrin menace aussi le record absolu de 86 victoires du Suédois Ingemar Stenmark.

Une légende de son sport, Stenmark a été à peu près intouchable dans les disciplines du slalom et du slalom géant entre 1975 et 1984.

Vonn a pris sa retraite il y a quatre ans lorsque les blessures ont mis fin à sa quête du record de Stenmark.

Vonn a eu besoin de 395 courses en carrière pour inscrire ses 82 triomphes, tandis que Shiffrin a réalisé l’exploit en 233 sorties sur le circuit de la Coupe du monde. Et à l’âge de 27 ans, Shiffrin pourrait y demeurer pendant plusieurs autres années et ajouter bien des victoires à son palmarès.

« Je savais, dès le tout début, qu’elle serait la skieuse qui battrait tous les records », a affirmé Vonn, dans un texte qu’elle a rédigé elle-même pour le compte de l’Associated Press.

« Mais de le faire à un si jeune âge est vraiment impressionnant », a ajouté Vonn.