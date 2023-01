En se hissant parmi le top 25 de leur épreuve respective mercredi, à Oberstdorf, Antoine Cyr et Katherine Stewart-Jones ont tous les deux amélioré leur sort au classement général provisoire du Tour de ski.

luc.turgeon@sportcom.qc.ca Sportcom

Cyr occupe désormais le 17e rang de l’évènement avec trois courses à faire. Il a enregistré le septième temps de la poursuite libre de 20 kilomètres mercredi pour conclure en 24e place (41 min 52,8 s) après les bonifications.

« J’ai manqué un peu le final qui me convenait pourtant très bien, mais la forme est bonne et je suis content de ce que j’ai accompli jusqu’à maintenant. Avec le manque de neige et les conditions de piste, je n’avais pas eu la journée que j’espérais au 10 kilomètres classique [mardi], mais je me suis très bien repris », a partagé le Gatinois, qui s’était classé 32e la veille.

« C’était la première fois de l’année où on avait de telles conditions et je pense que ça nous a surpris. Ça m’a motivé à bien faire aujourd’hui et à obtenir un bon résultat à la poursuite. Septième de la journée, c’est vraiment super ! »

Le Sherbrookois Olivier Léveillé s’est classé 35e avec un temps de 42 min 57,7 s, ce qui le place au même rang du classement général provisoire.

Johannes Hoesflot Klaebo est demeuré invaincu au Tour de ski après quatre sorties en l’emportant en 41 min 35,8 s.

De son côté, Katherine Stewart-Jones a terminé 21e grâce à un temps de 50 min 50,2 s, le 15e de la journée à la poursuite. Elle pointe au 23e échelon du classement féminin du Tour de ski.

La Suédoise Frida Karlsson a remporté l’épreuve avec un temps de 48 min 2,6 s. Liliane Gagnon a quant à elle pris le 44e rang et est provisoirement 48e au classement général.

Les trois dernières épreuves du Tour de ski seront présentées à Val di Flemme, en Italie, du 6 au 8 janvier.