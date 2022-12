Le Tour de ski a débuté avec une 32e place pour le fondeur Antoine Cyr à la Coupe du monde de Val Müstair. Les 30 meilleurs skieurs des qualifications du sprint libre ont atteint les rondes éliminatoires, qui ont échappé à Cyr d’une dizaine de secondes samedi.

Sportcom

Deuxième à s’élancer en Suisse, le Québécois a parcouru les 1500 mètres de cette épreuve en 3 min 4,18 s. Un chrono quasi identique à celui de son coéquipier Russell Kennedy, 33e en raison d’un temps de 3 min 4,19 s. C’est l’Autrichien Benjamin Moser qui a obtenu le dernier billet pour le tableau éliminatoire en terminant 30e (3 min 14,26 s).

De son côté, le Sherbrookois Olivier Léveillé a pris le 55e rang.

La médaille d’or est revenue au Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo, tandis que Federico Pellegrino et Sindre Bjoernestad Skar ont décroché l’argent et le bronze. Quadruple médaillé des Jeux olympiques de Pékin et champion en titre du Tour de ski, Klaebo compte désormais six podiums cette saison en Coupe du monde, dont cinq victoires.

À l’épreuve féminine, Katherine Stewart-Jones pointe au 48e échelon avec un temps de 3 min 35,41 s. Elle participait à une première course de format sprint depuis celle de Ruka, en Finlande, où elle avait fini 45e en style classique. Liliane Gagnon, de Québec, a conclu en 66e place.

Victorieuse à Beitostolen et à Davos avant les Fêtes, la Suisse Nadine Farehndrich a reçu une autre médaille d’or, cette fois devant la Suédoise Maja Dahlqvist (+0,47 seconde) et la Norvégienne Lotta Udnes Weng (+0,62 seconde) en grande finale.

La compétition reprendra dimanche avec la poursuite, style classique.