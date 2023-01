PHOTO GIAN EHRENZELLER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Katherine Stewart-Jones améliore ses résultats et vise toujours un top 20

Après avoir été de passage à Val Müstair, en Suisse, le Tour de ski se transportait à Oberstdorf, en Allemagne, mardi. Katherine Stewart-Jones a été la meilleure Canadienne du jour en terminant 29e au 10 kilomètres classique en départ individuel.

La Québécoise a connu un début de course plutôt difficile, se retrouvant aux alentours de la 40e place provisoire à la mi-parcours. Stewart-Jones a toutefois été en mesure de terminer l’épreuve en beauté lors de la dernière des trois boucles, ce qui lui a permis de se forger une place au sein du top 30 (+1 minute 48 secondes).

« C’était une course correcte, mon départ n’était vraiment pas le meilleur. J’ai été rattrapée par une fille qui avait commencé derrière moi et j’ai été capable de la suivre jusqu’à la ligne d’arrivée. Elle avait un bon rythme et je suis contente de l’avoir suivie », a indiqué Stewart-Jones en entrevue avec Sportcom.

Plus ou moins satisfaite de ses trois courses depuis le début du Tour de ski, la fondeuse de 27 ans est persuadée qu’elle pourra se reprendre d’ici la fin de cette compétition. Avant la course du jour, elle avait terminé 48e en lever de rideau à Val Müstair avant de se classer 25e.

« Je ne suis pas super contente de mes performances jusqu’à maintenant, mais les conditions étaient difficiles. Il reste encore beaucoup de temps au Tour de ski, je me sens en forme et les courses à venir sont vraiment à ma portée. Je vise absolument un top 20 au général, mais je serais encore plus heureuse avec un top 15 », a-t-elle mentionné.

Quant à elle, Liliane Gagnon a pris le 51e rang (+2 minutes 50,2 secondes) de cette course, tout juste devant la Yukonnaise Dahria Beatty qui a terminé 52e.

La Suédoise Frida Karlsson l’a emporté en devançant la Finlandaise Krista Parmakoski (+16,6 secondes) et la Norvégienne Anne Kjersti Kalvaa (+18,1 secondes). Cette victoire permet à Karlsson de trôner au sommet du classement provisoire du Tour de ski. Katherine Stewart-Jones se retrouve 25e (+3 minutes 48 secondes) et Liliane Gagnon 55e (+7 minutes 6 secondes).

Du côté masculin, Antoine Cyr s’est retrouvé aux portes du top 30 avec un chrono de 22 min 52,2 s, mais il a finalement dû se contenter de la 32e place (+1 minute 13,7 secondes). Non loin derrière, Olivier Léveillé a conclu l’épreuve au 41e échelon (+1 minute 31,9 secondes).

Invaincu depuis le début du Tour de ski, le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo a poursuivi sur sa lancée en remportant une troisième course d’affilée. Il a été accompagné sur le podium par ses compatriotes Simen Hegstad Krueger (+12,4 secondes) et Didrik Toenseth (+22,4 secondes).

Antoine Cyr est présentement 20e au classement général provisoire du Tour (+2,32 secondes) alors qu’Olivier Léveillé se retrouve 39e.

L’action reprendra dès mercredi à Oberstdorf avec la présentation de la poursuite 20 kilomètres en style libre.