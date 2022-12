Piper Gilles et Paul Poirier

Piper Gilles et Paul Poirier gagnent l’or en danse

(Turin) Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont remporté la médaille d’or de la compétition en danse de patinage artistique lors de la Finale du Grand Prix de l’Union internationale de patinage (UIP), samedi à Turin, en Italie.

La Presse Canadienne

Gilles et Poirier ont obtenu une note de 129,71 lors de leur danse libre, pour un score cumulatif de 215,64.

Ils ont devancé le tandem américain formé de Madison Chock et Evan Bates (211,94), et celui composé de Charlène Guignard et Marco Fabbri, de l’Italie (206,84).

Gilles et Poirier avaient remporté les deux étapes du Grand Prix de l’UIP auxquelles ils avaient participé plus tôt cette année, soit au Canada et en Finlande.