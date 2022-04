(Montréal) Charles Hamelin affirme que l’incertitude concernant la présentation des Championnats mondiaux de patinage de vitesse courte piste n’a pas aidé à maintenir un haut niveau de motivation.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

L’équipe canadienne espère malgré tout profiter de l’énergie de la foule lors des compétitions, présentées finalement du 8 au 10 avril à l’aréna Maurice-Richard de Montréal.

« Vous avez vu le plaisir que nous avons eu aux Jeux olympiques, nous avons essayé de garder ça, a raconté Hamelin en conférence de presse, plus tôt cette semaine. Quand l’évènement a été repoussé, la motivation n’a pas toujours été là. Il y a eu des bas, mais les hauts sont meilleurs quand il y a eu des bas.

« Nous approchons du plus grand haut avec la foule qui sera là pour nous. Ça fait longtemps que nous l’avons vue », a ajouté Hamelin, qui accrochera ses patins au terme du week-end.

La dernière compétition internationale de courte piste présentée au Canada a eu lieu en janvier 2020, environ deux mois avant l’arrivée de la première vague de COVID-19 au pays.

Tous les billets ont été vendus pour la présentation des finales, samedi et dimanche, alors qu’environ 3200 spectateurs seront attendus chaque jour à l’aréna Maurice-Richard.

L’évènement devait d’abord avoir lieu du 18 au 20 mars. Toutefois, la fédération internationale de patinage (ISU) et Patinage de vitesse Canada ont conjointement pris la décision de le reporter en raison des développements en lien avec la pandémie de la COVID-19 et le conflit en Ukraine.

Les patineurs ont dû ajuster leur préparation pour l’évènement.

« Quand nous sommes revenus des Jeux olympiques, j’ai donné une semaine de congé aux athlètes, a indiqué l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne, Sébastien Cros. Ensuite, nous avons recommencé, mais doucement en attendant de savoir ce qui allait se passer.

« Dès que nous avons connu les nouvelles dates, nous avons ajusté un peu le programme. Nous avons fait un deux semaines plus chargé, mais quand même moins qu’en janvier avant les Olympiques. Nous avons essayé de maintenir un équilibre entre le nombre de séances, tout en mettant le paquet quand nous sommes là. »

Dubois est serein

Les patineurs canadiens ont gagné quatre médailles aux Jeux de Pékin. Kim Boutin a remporté le bronze au 500 mètres chez les dames, tandis que Steven Dubois a été la révélation de la compétition, gagnant l’argent au 1500 mètres et le bronze au 500 mètres chez les hommes. Dubois a également remporté l’or au relais masculin 5000 mètres en compagnie de Hamelin, Pascal Dion, Jordan Pierre-Gilles et Maxime Laoun.

« Ce qui est bien avec le courte piste, c’est que vous pouvez être dominant physiquement ou tactiquement et les courses peuvent ne pas aller en votre faveur, a noté Dubois qui est âgé de 24 ans. Je ne peux pas me dire que j’ai bien fait aux JO donc je vais gagner en fin de semaine. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais j’ai vraiment appris de mes courses aux JO.

« Je vais essayer d’appliquer à nouveau ce qui a bien fonctionné à Pékin. Mais je n’aurai pas d’excès de confiance. J’approche le week-end sans aucune attente. »

Cros a souligné que la sérénité affichée par Dubois était un bon signe à l’approche des Mondiaux.

« Je dirais même qu’il est mieux qu’avant de partir aux JO. Il est plus serein. Il y a moins d’incertitude, a-t-il expliqué. Il sait ce qu’il peut faire. Il s’est confirmé son potentiel.

« Peut-être qu’il ne s’en rend pas compte, mais je sens une différence. Il est plus serein à l’entraînement. »

Des absents de taille

Dubois, Dion et Pierre-Gilles seront en action lors des épreuves individuelles chez les hommes. Hamelin et Laoun les rejoindront lors du relais.

Du côté des dames, Boutin, Courtney Sarault et Alyson Charles vont participer aux épreuves individuelles. Florence Brunelle et Danaé Blais complèteront l’équipe lors du relais 3000 mètres dames.

Boutin a affirmé qu’elle espérait s’adjuger un premier titre mondial ce week-end.

« Les Jeux m’ont servi d’énorme motivation, a affirmé Boutin. J’ai réalisé à quel point j’aime ce sport et j’ai envie dans le peu de temps qu’il me reste d’aller chercher tout ce que je peux cette saison. Je me suis dit que je ressautais dans le bateau et ça m’a donné un gros coup de fouet. J’ai hâte de participer aux courses en fin de semaine. »

Boutin aura deux grandes rivales en moins dans les pattes ce week-end. L’expérimentée Arianna Fontana, de l’Italie, a mis une croix sur la compétition, tandis que la Néerlandaise Suzanne Schulting a annoncé jeudi qu’elle devait se retirer à la suite d’un contrôle positif à la COVID-19.

Schulting avait balayé les Mondiaux en 2021, s’imposant sur les trois distances individuelles en plus de gagner le titre cumulatif et le relais avec ses coéquipières. Schulting et la Sud-Coréenne Choi Minjeong, qui sera en action à Montréal, ont remporté cinq des six derniers titres mondiaux au classement cumulatif.

Les patineurs de la Chine et du Japon seront absents pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19. Ceux de la Russie et de la Biélorussie ont été exclus en raison du conflit en Ukraine.

La porte est ouverte chez les hommes en l’absence des patineurs chinois et du Sud-Coréen Hwang Daeheon. Le Hongrois Shaoang Liu tentera de défendre sa couronne, mais Dubois et Dion pourraient mêler les cartes.