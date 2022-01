« La Streif est toujours très difficile, surtout avec ce temps. Pour l’instant je ne suis pas fatigué. L’exploit est possible ici, bien sûr, mais ce sera difficile », a expliqué le jeune Suisse Marco Odermatt aux six victoires cet hiver.

(Kitzbühel) Les spécialistes de vitesse s’attaquent à la mythique descente de la Streif de Kitzbühel (Autriche) vendredi et dimanche, avant de prendre la direction des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février).

Agence France-Presse

Les deux hommes forts de l’hiver jusque-là, le Suisse Marco Odermatt et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, n’ont pas encore connu la réussite dans le temple de la descente.

Alors que le gros globe de cristal lui semble promis (il compte 390 points d’avance au classement général sur Kilde), Odermatt devrait prendre son troisième départ dans la descente la plus réputée vendredi (24e en 2019, 10e en 2021).

L’an passé, il avait dû gérer la frustration de ne pouvoir prendre qu’un seul des deux départs prévus : les organisateurs avaient arrêté la première course et entériné les résultats à cause de la météo après 30 skieurs, alors qu’il avait le numéro 31.

« Je n’ai pas de revanche à prendre non, c’est une nouvelle année, j’espère juste bien skier. La Streif est toujours très difficile, surtout avec ce temps. Pour l’instant je ne suis pas fatigué. L’exploit est possible ici, bien sûr, mais ce sera difficile », a expliqué le jeune Suisse (24 ans) aux six victoires cet hiver.

Victorieux de deux descentes cette saison, le Norvégien Aleksander Aadmodt Kilde n’a jamais brillé dans cette discipline à Kitzbühel (6e au mieux en six départs).

« Kitzbühel est toujours spécial. C’est difficile d’être rapide ici, je m’attends à une course très serrée comme toujours, j’espère surtout que la météo sera assez stable pour proposer une course équitable et sûre. Je suis prêt en tout cas. »

Les skieurs gardent en effet un œil sur la météo, annoncée mauvaise en fin de semaine sur le massif du Hahnnenkamm avec beaucoup de chutes de neige. Les organisateurs ont déjà repoussé la deuxième descente à dimanche à la place du slalom, avancé à samedi, jour des précipitations les plus importantes.

Après Kitzbühel, la dernière course masculine avant les Jeux aura lieu mardi, un slalom nocturne à Schladming (Autriche).

Programme de la Coupe du monde hommes de Kitzbühel

Vendredi 21 janvier : première descente à 11 h 30

Samedi 22 janvier : slalom, première manche à 10 h 30, deuxième manche à 13 h 45

Dimanche 23 janvier : deuxième descente à 13 h 30