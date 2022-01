La médaille qui a fait connaître Laurie Blouin

Laurie Blouin avait beau être championne du monde de slopestyle en 2017, c’est sa médaille d’argent dans la même discipline de planche à neige aux Jeux olympiques de Pyeongchang un an plus tard qui a vraiment fait d’elle un visage connu au Québec et du slopestyle une activité que de plus en plus de jeunes planchistes québécoises souhaitent pratiquer.