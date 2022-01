PHOTO GIOVANNI MARIA PIZZATO, ASSOCIATED PRESS

La Québécoise Marie-Michèle Gagnon démarre l’année en force avec un record personnel dans l’épreuve de descente. La skieuse de Lac-Etchemin a terminé en cinquième position, à Zauchensee, en Autriche, samedi.

Nicholas Richard La Presse

L’athlète de 32 ans a réalisé toute une performance, dans une course qui a été extrêmement serrée. Arborant le dossard numéro 10, Gagnon a dévalé la pente en 1 : 46,46, 16 centièmes derrière sa rivale en quatrième position et à 24 centièmes d’une place sur le podium.

Elle poursuit sur les bases qu’elle avait établies en début de saison. Elle continue de progresser et de bien performer et son résultat de samedi est assez évocateur.

Il s’agit de son troisième top 10 en sept courses depuis le début de la saison, après ses deux neuvièmes positions à Lake Louise en descente et en super G, au début du mois de décembre.

Gagnon est maintenant au 31e rang du classement général et au 12e rang en descente.

Lara Gut-Behrami de retour au sommet

La Suissesse Lara Gut-Behrami a été l’une des premières skieuses à contracter la COVID-19 il y a quelques semaines. La championne en titre du globe de cristal en Super G n’a pas perdu de temps à se remettre en marche avec une deuxième victoire cette saison, une première en descente.

PHOTO MARCO TROVATI, ASSOCIATED PRESS Lara Gut Behrami

Elle n’avait pas obtenu les résultats escomptés en début de saison à Lake Louise avec une 17e et une 23e position, mais voilà que la Suissesse s’est bien reprise à quelques semaines des Jeux olympiques.

Il faut dire que la saison 2022 est marquée par la domination de Soffia Goggia. L’Italienne n’a toutefois pas été en mesure de compléter la course de samedi en raison d’une chute assez sévère. Heureusement, la médaillée d’or olympique a été capable de se relever et de marcher par elle-même. La meneuse au classement en descente et en SuperG a déjà cinq victoires cette saison en 15 courses, dont trois en descente.

Le podium a finalement a été complété par l’Allemande Kira Weidle et l’Autrichienne Ramona Siebenhofer.