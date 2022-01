Arnaud Gaudet a obtenu son meilleur résultat de la saison mardi à la Coupe du monde de surf des neiges de Bad Gastein, en Autriche, lors de l’épreuve de slalom en parallèle. Le Québécois s’est frayé un chemin jusqu’aux quarts de finale, où il s’est incliné contre un rival de taille pour terminer au septième rang.

Sportcom

« Le parcours était assez difficile, je pense que j’aurais été en mesure de mieux me classer lors des qualifications, mais je suis content d’avoir pu atteindre les rondes éliminatoires. C’est le fun de faire des bonnes descentes tout au long de la journée. C’est très bon pour la confiance », a mentionné Gaudet en entrevue avec Sportcom.

Septième après les qualifications, l’athlète de 21 ans a disposé du Bulgare Radoslav Yankov lors des huitièmes de finales par 0,15 seconde afin d’obtenir son billet pour le tour suivant.

« Ça s’est super bien passé. J’étais en contrôle durant toute la course et j’ai été en avance tout au long de la descente ! »

Le chemin de Gaudet s’est toutefois arrêté lors des quarts de finale, alors qu’il a été battu par l’Autrichien Arvid Auner, éventuel médaillé d’or. Il explique qu’une petite erreur survenue en début de parcours lui a fait perdre un temps précieux lors de cette descente.

« J’ai commis une erreur dans le haut du parcours et ça lui a permis de prendre une bonne avance. À partir de ce moment-là, j’y suis allé all in. Je n’avais rien à perdre. J’ai presque réussi à le rattraper, mais j’ai manqué un peu de temps », a-t-il expliqué.

« J’aurais aimé faire mieux, mais je suis satisfait d’un top-8. (Arvid) Auner a été solide durant les rondes éliminatoires et il a été cherché l’or en fin de journée. »

Le podium a été entièrement autrichien. Auner a battu Benjamin Karl pour mettre la main sur l’or pendant qu’Alexander Payer s’est emparé de la médaille de bronze en défaisant son compatriote Lukas Mathies.

Freiné lors des qualifications, Jasey-Jay Anderson a conclu l’épreuve au 27e rang. Son compatriote Sébastien Beaulieu a quant à lui pris le 29e échelon.

La Coupe du monde de Bad Gastein se poursuivra mercredi avec la présentation de l’épreuve par équipe.