(Canmore) Antoine Cyr et Katherine Stewart-Jones ont remporté les épreuves de distance de ski classique à départ individuel, samedi, au parc provincial Canmore Nordic Centre.

La Presse Canadienne

Déjà qualifiés pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022 en raison de leurs résultats en Coupe du monde, les deux Québécois se sont illustrés lors de leur dernière épreuve préparatoire avec leur départ pour Pékin.

Originaire de Gatineau, Cyr a signé une deuxième victoire consécutive lorsqu’il a complété ses quatre boucles de 3,75 kilomètres en un temps de 41 : 12,0.

« Le parcours me convenait très bien. L’épreuve de 15 km classique est ma préférée donc je me suis tout simplement concentré à bien skier et à faire ce que j’avais à faire, a déclaré le jeune homme de 23 ans. Mon objectif était de skier en longueur et en puissance et de garder un rythme régulier. C’est la clé pour être rapide sur un parcours comme celui-ci. »

Le Britanno-Colombien Rémi Drolet s’est emparé du deuxième rang après avoir franchi la ligne d’arrivée en 41 : 38,0.

« Ça fait vraiment du bien. C’était mon objectif principal. Je suis vraiment satisfait de ma course aujourd’hui et je suis heureux d’avoir pu livrer une dure bataille, a indiqué Drolet. J’étais très nerveux avant la course. Je pense que c’est le plus grand moment de nervosité que j’ai vécu ces deux dernières semaines, mais je vais continuer à travailler fort pour obtenir la place de remplaçant pour les Jeux olympiques. »

Russell Kennedy, de Canmore, a réalisé une solide performance sur les pistes de sa ville et il a terminé l’épreuve de 15 kilomètres en un chrono de 41 : 48,8. Il est monté sur la dernière marche du podium.

Dans l’épreuve féminine de 10 kilomètres de ski classique à départ individuel, Stewart-Jones a devancé sa coéquipière Dahria Beatty pour monter au sommet du podium.

Seule Canadienne à avoir décroché une place aux Jeux olympiques, Stewart-Jones a arrêté le chrono à 34 : 29,6 lors de sa première course de la semaine.

« Même en sachant que j’avais obtenu ma place, je me suis mis beaucoup de pression parce que je voulais faire mes preuves aujourd’hui, a observé Stewart-Jones, qui est originaire de Chelsea. C’est bon de pouvoir performer même si je ne me sens pas au meilleur de ma forme. Ça me donne confiance en moi et c’était une bonne journée. »

Seule athlète olympique féminine canadienne du groupe, Beatty s’est ressaisie après un début difficile au sprint. Elle a conclu l’épreuve seulement cinq dixièmes de seconde derrière Stewart-Jones (34 : 30,1).

« Je n’ai pas eu l’impression d’avoir skié à la hauteur de mon talent, jeudi. Je me suis recentrée sur la journée d’aujourd’hui et je savais que je devais me lancer sans penser au résultat, mais en donnant tout ce que j’avais », a insisté Beatty.

Cendrine Browne, de Saint-Jérôme, a complété le podium féminin grâce à un temps de 34 : 50,2.

Les sélections nationales se poursuivent dimanche avec les épreuves individuelles style libre de 15 et de 30 kilomètres.