PHOTO MARCO TROVATI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Paris) L’Américaine Mikaela Shiffrin, positive à la COVID-19, a déclaré forfait pour l’étape de Coupe du monde de ski alpin de Lienz (Autriche) mardi et mercredi, alors que les cas se multiplient sur le circuit.

Agence France-Presse

« Je vais bien, mais malheureusement j’ai été déclarée positive à la COVID-19. Je respecte le protocole et je me suis isolée », a écrit lundi la vedette américaine aux 72 victoires en Coupe du monde sur ses réseaux sociaux.

L’Américaine de 26 ans n’a pas précisé dans son message la date de son test et si elle était déjà arrivée en Autriche, où se disputent un géant puis un slalom mardi et mercredi, pour lesquels elle était la grande favorite.

Sa date de retour à la compétition reste ainsi énigmatique, alors que la prochaine étape aura lieu à Zagreb avec un slalom dès le 4 janvier.

Les cas de COVID-19 se multiplient depuis quelques semaines sur le circuit féminin.

La vedette suisse Lara Gut-Behrami, qui a déjà raté deux étapes en France (Val d’Isère et Courchevel) à cause du virus, reste « incertaine » d’après Swiss-Ski.

La Néo-Zélandaise Alice Robinson a annoncé être sortie de son isolement avec un test négatif et fera donc son retour en géant, alors que la présence de la championne du monde du slalom autrichienne Katharina Liensberger, annoncée positive la semaine dernière, n’est pas encore assurée.

Deux membres du personnel de la Fédération internationale de ski (FIS), dont le directeur des courses femmes Peter Gerdol, ont aussi été testés positifs après les courses à Courchevel la semaine dernière.

Sur le plan sportif, le forfait de Mikaela Shiffrin est un coup dur pour l’Américaine qui tenait en Autriche une belle occasion d’augmenter son avance au classement général (115 points sur l’Italienne Sofia Goggia). L’Américaine aux trois gros globes de cristal (de 2017 à 2019) avait remporté les deux dernières courses disputées à Lienz en 2019 (géant et slalom).

Le public, revenu depuis le début de saison après un hiver à huis clos, sera de nouveau interdit à Lienz dans le Tyrol (sud).

La fédération autrichienne (ÖSV) a annoncé la mesure pour l’étape de Lienz, mais aussi les épreuves prévues en janvier de Flachau et Zauchensee (ski alpin), Innsbruck et Bischofshofen (saut, Tournée des Quatre Tremplins) et Bad Gastein (snowboard).

« Nous sommes conscients de notre responsabilité », a indiqué la présidente de la fédération Roswitha Stadlober alors que le pays allège petit à petit le confinement en vigueur depuis fin novembre pour faire face au contagieux variant Omicron.

L’ÖSV maintient pour l’instant la présence du public à Kitzbühel (21-23 janvier), l’évènement sportif majeur du pays où des dizaines de milliers d’admirateurs se rendent habituellement.