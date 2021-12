Sports d'hiver

Ski alpin

Shiffrin à la chasse aux points à Courchevel

(Courchevel) Après la démonstration de l’Italienne Sofia Goggia à Val d’Isère ce week-end, les regards se tournent vers Courchevel, où sont attendues sa rivale américaine Mikaela Shiffrin et bien d’autres pour deux slaloms géants mardi et mercredi.