Les sélections olympiques longue piste et les Championnats canadiens juniors qui devaient avoir lieu à Québec du 27 au 31 décembre n’auront finalement pas lieu, a annoncé Patinage de vitesse Canada, lundi soir. Pour certains athlètes, cette annulation représente la fin du rêve olympique...

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Patinage de vitesse Canada (PVC) a expliqué lundi en fin de soirée avoir appris que « certains membres » de sa communauté qui s’étaient récemment entraînés à Québec avaient reçu un résultat positif à un test de COVID-19. L’organisation n’a pas précisé de qui il s’agissait, mais on sait que l’équipe nationale de courte piste s’entraînait à Québec pas plus tard que la semaine dernière.

Cette décision vise à « protéger la santé et la sécurité » des athlètes, indique PVC dans son communiqué.

Du côté de la Fédération de patinage de vitesse du Québec, qui organisait les deux évènements, la nouvelle a fait mal. Il faut dire que c’était la première fois en 38 ans que Québec accueillait les sélections olympiques.

Selon le directeur général de la Fédération, Robert Dubreuil, les choses ont déboulé à une vitesse fulgurante au cours des derniers jours. Vendredi dernier, la Fédération avait déposé une demande d’exemption auprès du gouvernement, lequel l’avait accepté à condition de mettre sur pied un protocole sanitaire. PVC avait également approuvé ladite demande.

« Samedi soir, on se couche, tout est beau, raconte M. Dubreuil. Dimanche, ça roule, on commence à travailler sur un protocole sanitaire. »

« Tout d’un coup, lundi en après-midi je reçois un appel de Patinage de vitesse Canada pour me faire dire que ça ne va pas, qu’on pense à annuler les sélections. »

Moins d’une centaine d’athlètes au total devaient prendre part aux deux évènements au Centre de glaces Intact Assurance. Selon M. Dubreuil, plusieurs d’entre eux étaient déjà dans l’avion ou arrivés à Québec au moment où PVC a pris sa décision, lundi en fin de journée. Ils ont dû rebrousser chemin mardi.

« Est-ce que c’est une bonne ou une mauvaise décision ? C’est difficile à dire, laisse entendre M. Dubreuil. Chose certaine, c’est une décision extrêmement difficile et on ne saura jamais quelle est la meilleure option. S’ils prennent la décision de maintenir la sélection et qu’ils se retrouvent avec deux cas chez les espoirs de médailles… C’est légitime de penser à ça. C’est déchirant, d’un bord ou de l’autre. »

Le rêve olympique en péril

L’annulation des sélections olympiques aura un impact considérable sur le processus de sélection en vue des Jeux. PVC a fait savoir qu’elle travaillerait à ajuster les critères des politiques et procédures au cours des prochains jours.

« C’est assez évident que ce sera [décidé] avec les données qu’ils ont [déjà], évoque Robert Dubreuil. On a eu une saison 2021 où il n’y a presque pas eu de patin, donc ils vont se baser énormément sur l’automne. »

Selon lui, ce sont donc les résultats des Championnats canadiens du mois d’octobre et des quatre dernières épreuves en Coupe du monde qui guideront les sélections. Jusqu’à maintenant, quelques athlètes ont déjà obtenu une présélection. C’est le cas des Québécois Laurent Dubreuil et Antoine Gélinas-Beaulieu.

Mais sur la quarantaine de patineurs qui devaient prendre part aux sélections olympiques, une vingtaine n’étaient pas des Coupes du monde et n’ont donc aucun résultat international à leur fiche cet automne.

« Pour eux, tout tombe à l’eau, dit M. Dubreuil. Leur rêve olympique, d’au moins avoir la chance de s’essayer… […] Ils n’étaient peut-être pas prêts en octobre, ils ont sous-performés ou ont été blessés. Ils se disaient : je vais être à mon meilleur à la sélection entre Noël et le jour de l’An à Québec. Pour eux, le rêve est brisé. »

Robert Dubreuil donne entre autres l’exemple de David La Rue. Aux Championnats canadiens, il avait obtenu sa place pour les épreuves en Coupe du monde au 1500 m. Mais il s’est blessé et a décidé de ne pas se présenter aux quatre épreuves.

« Là, il se préparait pour les sélections, et on lui annonce cinq jours avant qu’elles sont annulées. »

M. Dubreuil a toutefois apprécié que PVC ait demandé, mardi matin, « de se réassurer que les athlètes de l’équipe nationale à Québec soient encadrés et sécurisés au maximum dans leur entraînement régulier ».