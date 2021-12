Marco Odermatt a signé sa troisième victoire de la saison, et sa septième au total.

(Val-d’Isère) Marco Odermatt s’est écrit en levant le poing droit vers le ciel, samedi, après avoir franchi le fil d’arrivée du slalom géant à la Coupe du monde de ski alpin de Val-d’Isère, en France.

Le Suisse a signé sa troisième victoire de la saison, et sa septième au total, après avoir dominé ses adversaires.

Odermatt a su négocier avec les conditions de piste de la Face de Bellevarde, à la suite d’importantes accumulations de neige pendant la nuit, et il a battu le détenteur du gros globe de cristal Alexis Pinturault par 0,59 seconde.

L’Autrichien Manuel Feller a complété le podium, à 1,24 seconde d’Odermatt, lui permettant d’obtenir son deuxième podium dans cette discipline.

Le Canadien Erik Read a abouti en 25e position, à 4,1 secondes d’Odermatt.

Odermatt avait aussi enlevé les honneurs du premier slalom géant de la saison en Autriche, en octobre, et il était devenu le premier skieur à remporter les deux premiers slaloms géants de la saison en Coupe du monde depuis l’Américain Ted Ligety en 2013.

Le Suisse domine le classement général avec 446 points, soit 136 de plus que Matthias Mayer et 217 de plus qu’Aleksander Aamodt Kilde — les deux hommes se sont absentés de l’épreuve présentée samedi.

Pinturault accuse un déficit de 241 points, en quatrième place.

La Coupe du monde de Val-d’Isère se conclura dimanche avec la tenue d’un slalom masculin.