PHOTO CAROLINE SEIDEL, DPA VIA AP

(Winterberg) Le Canada a décroché le bronze en monobob et en bob à quatre samedi, à la Coupe du monde de bobsleigh de Winterberg, en Allemagne.

La Presse Canadienne

La Torontoise Cynthia Appiah a grimpé sur la troisième marche du podium en vertu d’un temps combiné d’une minute et 58,24 secondes en monobob. Son compatriote, Justin Kripps, a permis à son équipage de décrocher le bronze en bob à quatre après avoir signé un chrono de 1 : 48,09.

L’Américaine Elana Meyers Taylor a triomphé en monobob en 1 : 57,83, devant l’Australienne Breeana Walker en 1 : 58,06.

Melissa Lotholz, de Barrhead, en Alberta, a suivi en sixième place, tandis que Christine de Bruin, de Stony Plain, en Alberta, a terminé neuvième.

Entre-temps, Kripps et ses coéquipiers Ben Coakwell, Ryan Sommer et Cam Stones ont grimpé sur le podium après avoir fini deuxièmes de la première manche, et cinquièmes de la deuxième.

L’équipe de l’Allemand Francsco Friedrich a obtenu l’or en 1 : 47,95, devant celle de son compatriote Johannes Lochner en 1 : 48,00.

Chris Spring, de Vancouver, s’est contenté du 13e échelon.