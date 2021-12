Laurent Dubreuil s’est fait rincer par la Chine mardi à Calgary. Pas en raison de ses opinions politiques, mais plutôt autour d’une table de billard.

Simon Drouin La Presse

En équipe avec son jeune coéquipier Cédrick Brunet, qui vivra son baptême de la Coupe du monde vendredi, Dubreuil a tué le temps en jouant contre Tingyu Gao, son rival du 500 m, et un entraîneur de l’équipe chinoise.

« On s’est fait battre comme 14 parties en ligne ! a rigolé le Québécois. Gao n’était pas bon, mais moi non plus. C’est son coach qui nous a donné une leçon de pool. »

Au lendemain de ce duel amical, le Canada a annoncé qu’il se joignait à quelques autres pays pour un boycottage diplomatique des Jeux olympiques de Pékin.

Dubreuil estime que c’est « une bonne idée ».« Pour nous, les athlètes, ça ne change rien à notre préparation et à nos chances de performer. »

Il est surtout heureux que « les athlètes n’aient pas été utilisés pour faire passer un message ».

Les personnes que tu punis le plus en faisant un boycottage [complet], ce sont les athlètes de ton propre pays. Laurent Dubreuil

« Je ne sais pas à quel point ça stresse la Chine que les athlètes canadiens soient sur la ligne ou non. Je pense qu’ils s’en foutent ben raide. Ils vont gagner plus de médailles si le Canada n’y va pas et ils vont trouver le moyen de dire qu’ils sont meilleurs. Ils vont spinner ça. »

Dubreuil s’interroge quand même sur l’impact d’un boycottage des autorités politiques. « Si on voulait prendre de vraies mesures envers des pays avec lesquels on n’est pas d’accord au sujet de leur bilan sur les droits de la personne, on devrait juste arrêter d’acheter des trucs de là-bas. Ça, ce serait une vraie punition. Les athlètes, c’est très symbolique, mais je ne sais pas à quel point ça accomplit quelque chose. »

Au même titre que pour la COVID-19, il dit ne pas gaspiller d’énergie sur des éléments extrasportifs dont il n’a pas le contrôle.

N’empêche, le père de famille de 29 ans n’est pas imperméable ni insensible à ce qui se passe actuellement en Chine.

« Je ne suis pas d’accord avec la façon dont la Chine traite ses citoyens et tout le monde dans le pays. Le respect des droits de la personne, c’est atroce, en Chine. Je ne suis pas d’accord avec [la situation]. Mais je ne pense pas que c’est la job d’un athlète canadien de payer le prix pour les transgressions d’un pays étranger. Il y a des façons beaucoup plus efficaces et concrètes que de ne pas envoyer les athlètes. Je suis content qu’ils ne nous aient pas fait payer le prix pour ça. »

Gaétan Boucher : Redevenir champion du monde

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Gaétan Boucher et ses patins moulés

Gaétan Boucher est venu à Calgary avec son ami Benoît Lamarche pour assister à la Coupe du monde. À la dernière minute, Radio-Canada l’a sollicité pour analyser les épreuves qui seront diffusées sur le web, rôle qu’il occupera également durant les Jeux olympiques de Pékin.

Boucher et Lamarche ne sont pas arrivés les mains vides : ils avaient chacun une paire de patins dans leur valise.

Grâce à leurs relations, ils ont réussi à obtenir une demi-heure de glace, jeudi soir, à l’Ovale olympique, où ils ont disputé ensemble leurs derniers JO en 1988.

Après un arrêt de 23 ans – il a pris part au Championnat du monde des maîtres en 1996 à Québec et en 1997 à Berlin –, Boucher s’est remis sérieusement au patinage de vitesse l’hiver dernier sur l’anneau extérieur des plaines d’Abraham.

La construction du Centre de glaces de Québec, inauguré à la fin d’août, et le Championnat du monde des maîtres qu’il accueillera en 2023 ont servi de motivation à l’un des plus grands champions de l’histoire olympique canadienne. Mathieu Turcotte lui a conçu des patins et il est reparti, sur longue et courte piste.

Je m’y suis remis plus sérieusement depuis octobre à Québec. J’ai patiné une quinzaine de fois. Gaétan Boucher, autour du carrousel à bagages, mercredi soir

Et puis ? « C’est dur en ta ! Je ne suis pas si en forme que ça. Cet été, c’est peut-être celui où je l’ai été le moins. En juillet, je ne faisais plus rien. Je faisais juste jouer au golf. »

L’homme de 63 ans se penche pour imiter la position du patineur : « Techniquement, je patine bien, mais il a fallu que je m’adapte aux [lames] claps. Je n’ai plus l’endurance, que je dois redévelopper. Ça fait mal aux jambes, les mouvements ne sont plus aussi rapides. »

La coordination et la vitesse dans les sprints représentent ses plus grands défis. Il ne vise rien de moins que le titre cumulatif à Québec en 2023 (probablement les 500, 1500, 3000 et 5000 m). Il fait déjà ses calculs.

« Pour ça, il faut que je sois capable de patiner au moins autour de 40 secondes au 500 m. Là, si j’en faisais un, je serais à 45, 46 secondes, si ce n’est pas plus lent. Quand j’ai commencé au début de l’année, j’avais de la difficulté à faire des tours relax à 41, 42 secondes. Là, je suis capable d’en faire en 36, 37. La force revient. Il va falloir que je m’entraîne sérieusement, c’est sûr. »

Quelqu’un veut parier contre lui ?