De Bruin et Bujnowski décrochent le bronze en bob à deux

(Altenberg) Le Canada a décroché la médaille de bronze en bob à deux à la Coupe du monde d’Altenberg, en Allemagne.

Christine de Bruin et Kristen Bujnowski ont complété l’épreuve en une minute et 54,45 secondes. Les Canadiennes ont été devancées par l’Américaine Kaillie Humphries, qui a été parfaite en deux courses ce week-end.

Humphries et sa coéquipière Kaysha Love ont signé un chrono de 1 : 54,10. Humphries a ainsi signé sa 28e victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du monde, et celle-ci s’est produite trois jours après qu’elle ait obtenu la citoyenneté américaine – et au lendemain de sa victoire en monobob.

Il s’agissait aussi de la première médaille de Love en Coupe du monde, à son deuxième départ en carrière.

Les Allemandes Laura Nolte et Deborah Levi ont séparé les équipages américain et canadien, avec un temps de 1 : 54,14.

L’autre équipage canadien, formé de Melissa Lotholz et Sara Villani, a abouti au 11e échelon, à 1,21 seconde de Humphries.