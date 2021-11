(Dordrecht) La Canadienne Courtney Sarault a récolté la médaille d’argent de l’épreuve sur 1500 mètres présentée samedi dans le cadre de l’étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de Dordrecht, aux Pays-Bas.

La Presse Canadienne

Après avoir mérité la première place de sa vague lors des demi-finales grâce à un chrono de 2 minutes 25 291 secondes, un peu plus tôt en journée, Sarault a négocié la distance en 2 : 22 043 lors de la finale A.

La Sud-Coréenne Yubin Lee, meneuse au classement général de la Coupe du monde sur la distance, a terminé au premier rang, en 2 : 21 931.

Suzanne Schulting, des Pays-Bas, a pris le troisième rang, en 2 : 22 075.

Les Canadiennes Camille de Serres-Rainville et Danae Blais ont été éliminées à l’issue des demi-finales.

Chez les hommes, sur la même distance, le Québécois Steven Dubois s’est classé cinquième de la finale A, en 2 : 20 803.

Le Chinois Ziwei Ren a mérité l’or en 2 : 20 352.

En lice dans les deuxième et troisième vagues des demi-finales, respectivement, les Québécois Pascal Dion et Charles Hamelin ont tous deux écopé de pénalités et ont ainsi été éliminés.