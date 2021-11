Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen

Médaille de bronze pour Fournier Beaudry et Sorensen

Un mois après leur médaille de bronze au Grand Prix Skate America de l’ISU à Las Vegas, les Québécois Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen ont répété l’exploit samedi, cette fois à la Coupe Rostelecom, à Sotchi, en Russie.

Sportcom

Troisièmes au classement provisoire vendredi après le programme de danse rythmique, les patineurs canadiens ont concrétisé leur place sur la troisième marche du podium avec une récolte de 115,01 points lors du programme libre.

« Nous pensons que nous nous sommes améliorés de compétition en compétition. Nous avons encore des petites choses à travailler, mais nous sommes satisfaits de la progression », a mentionné Fournier Beaudry via communiqué.

« Nous avons énormément progressé ensemble depuis le Grand Prix de Las Vegas. Je suis content de notre performance aujourd’hui (samedi). Les partisans en Russie sont toujours passionnés et c’est plaisant de patiner devant eux », a ajouté Sorensen.

Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont remporté les grands honneurs grâce à un total de 211,72 points. Les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri (203,71 points) ont également devancé Fournier Beaudry et Sorensen qui ont cumulé 191,40 points au terme des deux programmes.

C’était la quatrième médaille de la saison pour les danseurs québécois qui avaient également mis la main sur deux médailles d’argent lors d’évènements de la série Challenger de l’ISU.