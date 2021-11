PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ASSOCIATED PRESS

Brittany Phelan était aux anges après la Coupe du monde de Secret Garden, samedi, en Chine. À son premier départ depuis février 2020, la spécialiste du ski cross a remporté la petite finale pour se classer cinquième.

Sportcom

« Je suis incroyablement heureuse de mes courses », a déclaré Phelan, en entrevue avec Sportcom.

L’athlète de Mont-Tremblant a été privée de la grande finale après avoir connu un mauvais départ en demi-finale, terminant la course en quatrième place. Elle a su se reprendre par la suite afin de finir en force sur le futur parcours olympique.

La Suédoise Sandra Naeslund a remporté la médaille d’or. Elle a devancé Fanny Smith de la Suisse et Marielle Berger Sabbatel, de la France.

Classée cinquième à l’issue des qualifications, la Québécoise Hannah Schmidt a été limitée à une seule course samedi. Elle a terminé quatrième de sa vague des quarts de finale et pointe au 14e rang du classement final.

Christopher Del Bosco a connu un sort similaire du côté masculin. Il a terminé troisième de son groupe lors des huitièmes de finale pour prendre le 22e rang. Jared Schmidt n’a quant à lui pas réussi à se qualifier jeudi.

Un retour qui fait du bien

Brittany Phelan revient de loin, elle qui avait chuté à la Coupe du monde de Courchevel en février 2020 et s’était gravement blessée au genou gauche sur la séquence. Les ligaments croisé antérieur et latéral externe étaient déchirés et un ménisque l’était partiellement, ce qui marquait le début d’une longue réadaptation.

Après avoir subi une opération, la médaillée d’argent des Jeux olympiques de PyeongChang a fait tout en son pouvoir pour revenir sur ses skis le plus rapidement possible.

« Ç’a été une longue et dure réadaptation, alors d’être capable de reprendre les courses et de gagner la petite finale aujourd’hui (samedi) après près de deux ans d’absence, c’est formidable. La cinquième place vaut l’or ! Je suis vraiment contente de mon ski et j’ai hâte de bâtir sur ce résultat en vue des autres courses. »

Phelan avait terminé 13e des qualifications jeudi, ce qui l’a laissée sur son appétit. Elle avait connu du succès à l’entraînement et s’attendait à mieux pour le début de la saison.

« Je pensais être plus rapide parce que je n’avais pas fait beaucoup d’erreurs, mais en visionnant la vidéo, j’ai vu que j’essayais trop fort », a-t-elle expliqué.

« J’étais contente de me qualifier et j’avais déjà atteint mon objectif, alors je voulais juste bien skier techniquement et stratégiquement, puis apprécier chaque seconde de mes courses. Je pense que j’ai réussi, à l’exception de mon mauvais départ en demi-finale. »

La prochaine Coupe du monde de ski cross aura lieu à Val Thorens, en France, du 9 au 12 décembre.