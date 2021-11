(Lake Louise) La première de deux journées de compétition en descente à la Coupe du monde masculine de ski alpin, à Lake Louise en Alberta, a été annulée vendredi.

La Presse Canadienne

Ce n’est pas un manque de neige, mais plutôt son abondance qui a forcé les organisateurs à annuler les descentes.

L’équipe nationale de ski devra donc patienter un jour de plus avant de reprendre la compétition en sol canadien, ce qu’elle n’a pas fait depuis plus d’un an alors que tous les évènements prévus au pays ont été rayés du calendrier l’an dernier en raison de la pandémie de COVID-19.

La descente de vendredi a été annulée à la suite de la chute de 25 centimètres de neige au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Une autre accumulation de dix centimètres était également prévue au cours de la journée, ce qui rendait presque impossible de préparer la piste adéquatement pour le départ prévu à midi.

Une autre compétition en descente était au calendrier samedi et elle y demeure pour le moment.

Les Canadiens en lice sont Brodie Seger, Broderick Thompson, Jack Crawford, Jeffrey Read, Cameron Alexander et Ben Thomsen.

Dimanche, le super-G viendra clore le premier week-end de compétition de la saison pour les skieurs de vitesse.